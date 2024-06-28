Прямой эфир

Соболенко и Азаренко узнали первых соперниц по Уимблдону

28 июня 2024 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко и Виктория Азаренко узнали первых соперниц по старейшему теннисному мэйджору – Уимблдону, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Азаренко узнали первых соперниц по Уимблдону-1

Третья ракетка планеты Соболенко дебютирует противостоянием с Эминой Бектас. Американка в мировом топе идет вначале второй сотни. Ранее пути девушек не пересекались. Виктория Азаренко сразится со Слоан Стивенс. Спортсменки в рейтинге располагаются недалеко друг от друга. А история дуэлей насчитывает девять встреч. В пяти случаях сильнее была наша соотечественница. Чтобы пройти дальше, придется постараться.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Дедков и Петрушко вышли в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу
28 июня 2024 14:15

Дедков и Петрушко вышли в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу

Три золотые медали завоевали белорусы во второй день спортивных игр «Дети Азии»
28 июня 2024 12:36

Три золотые медали завоевали белорусы во второй день спортивных игр «Дети Азии»

Определились полуфиналисты ЧБ по теннису – результаты удивили
27 июня 2024 21:19

Определились полуфиналисты ЧБ по теннису – результаты удивили