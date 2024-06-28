Соболенко и Азаренко узнали первых соперниц по Уимблдону

Третья ракетка планеты Соболенко дебютирует противостоянием с Эминой Бектас. Американка в мировом топе идет вначале второй сотни. Ранее пути девушек не пересекались. Виктория Азаренко сразится со Слоан Стивенс. Спортсменки в рейтинге располагаются недалеко друг от друга. А история дуэлей насчитывает девять встреч. В пяти случаях сильнее была наша соотечественница. Чтобы пройти дальше, придется постараться.