В третий день соревнований белорусы завоевали 10 медалей на играх «Дети Азии» в Якутске

В Якутске завершился третий соревновательный день Международных игр «Дети Азии». По его результатам копилка нашей делегации потяжелела на 10 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Шесть наград на счету пловцов. Единственное золото у квартета в эстафете на дистанции 4 по 100 вольным стилем.

В победный состав вошли Тимур Кореньков, Роман Ханевский, Матвей Данилов и Роман Гальмак. В одиночных заплывах в активе пловцов три серебра и бронза.

Викторию праздновали и наши грации, которые еще недавно триумфально выступили в Казани на Играх БРИКС. В Якутске они не знали равных в групповом многоборье.

Конкуренция, мне кажется, по ощущениям одинаковая. Такая же напряженная и тяжелая. Команды сильные, как и на БРИКС были, так и на «Дети Азии». Это важный старт, на который опирались самые сильные команды, поэтому было достаточно тяжело. На наше выступление приходила команда дзюдо, это было очень приятно. Спасибо им большое, их поддержка ощущалась и очень помогала. Мы обязательно к ним придем.