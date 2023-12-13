Во Дворце спорта «Уручье» прошло торжественное посвящение юных волейболистов в СДЮШорята

«Мечта в сердце, сила в игре!» – такой девиз у волейбольной семьи. Самые юные воспитанники детско-юношеской спортивной школы клуба «Минск» прошли торжественное посвящение в СДЮШорята, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дворец спорта «Уручье» стал площадкой настоящего праздника для тренеров, детей и их родителей. Ребята 2-4 классов приехали из 9 районов столицы для участия в празднике и произнесению настоящей клятвы юного волейболиста. Организаторы подготовили насыщенную программу с эстафетами, спортландией, а также концертом известных блогеров и флешмобом. Посвящение проходит уже не первый год и становится долгожданным событием.

Богдана Рулькевич, участница волейбольного праздника (команда Первомайского района): Мы ждали с подругами этого очень долго. У меня мечта, чтобы мы с подругами всегда выигрывали и побеждали. А девиз этот очень прикольный. Вот мы всегда мечтаем выиграть, а главная сила в игре. И мечтать надо побольше!

Дети, которые только пришли в спортивную школу еще не могут принимать участие в соревнованиях республиканской детско-юношеской лиги. Семья волейбольного клуба «Минск», именно так они себя называют, показывает сплоченность и открывает двери для всех желающих, ставит главной задачей в начале пути – привить любовь к этому виду спорта.

Оксана Шевченко, председатель волейбольного клуба «Минск»:

При поддержке партнеров, руководства города, Белорусской федерации, Минской городской федерации, партнеров и спонсоров праздник получается масштабным красивым, ярким. Родители видят, что тренеры, администрация, спортсмены – все стараются для того, чтобы привлечь наибольшее количество детей. Чем больше детей, тем качественнее отбор. Чем качественнее отбор, тем перспективнее команды.

В посвящении приняли участие играющий тренер команды «МАПИД» Сергей Окулич, капитан «Минчанки-2» Елизавета Калиниченко, и другие именитые спортсмены, которые становятся примером для юных волейболистов.