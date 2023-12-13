В Минске стартовал второй этап турнира по фиджитал ММА

«Спорт будущего» вновь в Беларуси. Сочетание боевых единоборств и кибер-поединков – это фиджитал спорт, который включает в себя 16 дисциплин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй этап по фиджитал ММА стартовал в Минске в среду. В борьбу включились ребята в возрасте от 14 до 15 лет. Данный турнир командный, в нем представлены восемь дружин со всей страны. В одном коллективе по три игрока, каждый проводит три раунда в ринге по правилам ММА, после чего спортсмен переходит в игровой сектор, там ему предстоит провести пять компьютерных схваток.

Андрей Макаренко, исполнительный директор Белорусской федерации панкратиона и смешанных видов единоборств:

Мы развиваемся и идем в будущее во всех направлениях, дисциплинах, и спорт – не исключение. Если даже брать единоборства, помимо вашей физической формы, не менее важным аспектом для победы является бойцовский интеллект. Мы видим перспективы в данном виде спорта, он возник не спонтанно – мы подсмотрели эту идею у наших российских коллег. Сейчас организована крупная международная федерация. В дальнейшем планируется проведение таких же стартов, как и в других видах спорта: чемпионат мира, чемпионат Европы, условно, свои олимпиады по этим направлениям. То есть каждый спортсмен может, занимаясь, дойти до уровня мирового пьедестала и представлять свою страну на международной арене.