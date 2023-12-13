Белорусские пловцы получили нейтральный статус на Играх в Париже

Трое белорусских пловцов получили нейтральный статус. Это Григорий Пекарский, Виктор Стаселович и Руслан Скоморошко. Также допущены на международную арену их наставники и врач, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, они составят компанию Анастасии Шкурдай, Анастасии Кулешовой, Алине Змушко и Илье Шимановичу. На этой неделе Шкурдай и Кулешова будут соревноваться в Венгрии. Они попытаются выполнить олимпийские нормативы для участия в Играх в Париже.