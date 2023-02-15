«Внутренняя конкуренция начинает появляться». Итоги 4-го дня республиканских соревнований по фехтованию среди молодёжи

Сильнейших определяют около 200 спортсменов со всей страны. Они разыгрывают награды в личных и командных первенствах в трех видах оружия: шпага, рапира и сабля. В четвертый день состоялись командные состязания у рапиристов. Среди девушек не было равных дружине Могилева. У юношей золотую награду завоевали представители команды «Брест-1». Несмотря на юный возраст, спортсмены уже показывают высокие результаты, силу характера и мастерство. А для тренеров это хорошая возможность оценить уровень нашей молодежи и определить перспективы ближайшего резерва национальной сборной.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской республиканской федерации фехтования:

Очень радует география, Могилевская область, где работают много молодых тренеров, которые еще не так давно сами выступали на соревнованиях в качестве спортсменов. И мы уже видим их воспитанников, они довольно хорошо обучены. У нас уже не просто какие-то единицы спортсменов, которые могут соревноваться на хорошем международном уровне, конкурировать с иностранными спортсменами, у нас и внутренняя конкуренция начинает появляться. По уровню можно сказать, что мы видим динамику, рост, видим, что расширяется география спортсменов в Республике Беларусь, растет внутренняя конкуренция. И это, безусловно, окажет положительное влияние на белорусское фехтование в целом, поэтому порадовал этот турнир.