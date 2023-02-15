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«Внутренняя конкуренция начинает появляться». Итоги 4-го дня республиканских соревнований по фехтованию среди молодёжи

15 февраля 2023 15:46
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Новости Беларуси. На площадке столичной «Чижовка-Арены» проходят республиканские соревнования по фехтованию среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения и моложе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Внутренняя конкуренция начинает появляться». Итоги 4-го дня республиканских соревнований по фехтованию среди молодёжи-1

Сильнейших определяют около 200 спортсменов со всей страны. Они разыгрывают награды в личных и командных первенствах в трех видах оружия: шпага, рапира и сабля. В четвертый день состоялись командные состязания у рапиристов. Среди девушек не было равных дружине Могилева. У юношей золотую награду завоевали представители команды «Брест-1». Несмотря на юный возраст, спортсмены уже показывают высокие результаты, силу характера и мастерство. А для тренеров это хорошая возможность оценить уровень нашей молодежи и определить перспективы ближайшего резерва национальной сборной.  

«Внутренняя конкуренция начинает появляться». Итоги 4-го дня республиканских соревнований по фехтованию среди молодёжи-4

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской республиканской федерации фехтования:  
Очень радует география, Могилевская область, где работают много молодых тренеров, которые еще не так давно сами выступали на соревнованиях в качестве спортсменов. И мы уже видим их воспитанников, они довольно хорошо обучены. У нас уже не просто какие-то единицы спортсменов, которые могут соревноваться на хорошем международном уровне, конкурировать с иностранными спортсменами, у нас и внутренняя конкуренция начинает появляться. По уровню можно сказать, что мы видим динамику, рост, видим, что расширяется география спортсменов в Республике Беларусь, растет внутренняя конкуренция. И это, безусловно, окажет положительное влияние на белорусское фехтование в целом, поэтому порадовал этот турнир.  

«Внутренняя конкуренция начинает появляться». Итоги 4-го дня республиканских соревнований по фехтованию среди молодёжи-7

В четверг, 16 февраля, соревнования продолжатся. Юные саблисты определят сильнейших в личных состязаниях. Завершится турнир в пятницу. Тогда же станут известны победители общекомандного зачета.  

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# Фехтование # Виталий Соколовский # Фотофакт

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