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«В общении рождается истина». В НОК прошёл второй форум тренеров по теннису

15 февраля 2023 15:17
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете прошел второй форум тренеров по теннису, который собрал около 80 специалистов этой отрасли со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«В общении рождается истина». В НОК прошёл второй форум тренеров по теннису-1

Во время мероприятия были рассмотрены наиболее значимые аспекты жизни белорусского тенниса и перспективы его развития. На повестке дня значился ряд вопросов, касающийся тренерских кадров, привлечения молодых специалистов и усовершенствования работы отрасли. Кроме того, спикеры и слушатели обсудили изменения в спортивном законодательстве. А ключевая цель форума – выслушать регионы, установить проблемы и найти пути их решения. Также на конференции были отмечены тренеры за подготовку победителей зимнего первенства и чемпионата Беларуси по теннису.  

«В общении рождается истина». В НОК прошёл второй форум тренеров по теннису-4

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:  
В формате диалога, дискуссии хотим обсудить, скорректировать планы, услышать планы на этот год, что хотят видеть регионы. Поскольку мы стараемся посещать все уголки нашей страны, но вы сами понимаете, сложно доехать прямо до всех. Поэтому это как раз хорошая возможность всем высказаться, сказать о наболевшем или скорректировать какие-то планы на этот год.  

«В общении рождается истина». В НОК прошёл второй форум тренеров по теннису-7

Ирина Хрипач, заместитель председателя Белорусской теннисной федерации:  
Только в диалоге, в общении рождается истина, решаются вопросы. Тренеры по теннису часто путешествуют, много ездят, круглый год участвуют в соревнованиях. Иной раз трудно собраться всем вместе, но когда есть такой хороший повод – форум в таком прекрасном месте – то, конечно, все вдохновлены. Приезжают сюда с удовольствием и общаются, обсуждают все проблемы.  

«В общении рождается истина». В НОК прошёл второй форум тренеров по теннису-10

Данный форум проходит во второй раз и уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент для коммуникации тренеров со всей страны. А это значит, что работа продолжается на самом высоком уровне и результаты не заставят себя ждать.  

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# Теннис # Сергей Рутенко # Ирина Хрипач # Фотофакт

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