«В общении рождается истина». В НОК прошёл второй форум тренеров по теннису

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете прошел второй форум тренеров по теннису, который собрал около 80 специалистов этой отрасли со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во время мероприятия были рассмотрены наиболее значимые аспекты жизни белорусского тенниса и перспективы его развития. На повестке дня значился ряд вопросов, касающийся тренерских кадров, привлечения молодых специалистов и усовершенствования работы отрасли. Кроме того, спикеры и слушатели обсудили изменения в спортивном законодательстве. А ключевая цель форума – выслушать регионы, установить проблемы и найти пути их решения. Также на конференции были отмечены тренеры за подготовку победителей зимнего первенства и чемпионата Беларуси по теннису.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

В формате диалога, дискуссии хотим обсудить, скорректировать планы, услышать планы на этот год, что хотят видеть регионы. Поскольку мы стараемся посещать все уголки нашей страны, но вы сами понимаете, сложно доехать прямо до всех. Поэтому это как раз хорошая возможность всем высказаться, сказать о наболевшем или скорректировать какие-то планы на этот год.

Ирина Хрипач, заместитель председателя Белорусской теннисной федерации:

Только в диалоге, в общении рождается истина, решаются вопросы. Тренеры по теннису часто путешествуют, много ездят, круглый год участвуют в соревнованиях. Иной раз трудно собраться всем вместе, но когда есть такой хороший повод – форум в таком прекрасном месте – то, конечно, все вдохновлены. Приезжают сюда с удовольствием и общаются, обсуждают все проблемы.