Прямой эфир

Хоккей. Победы добились «Гомель», «Локомотив» и «Химик». Итоги матчей белорусской экстралиги

15 февраля 2023 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 февраля играли клубы, представляющие белорусскую экстралигу. В расписании чемпионата страны значились три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Победы добились «Гомель», «Локомотив» и «Химик». Итоги матчей белорусской экстралиги-1

Обилием голов порадовали «Гомель» и «Витебск». Хотя старт выдался довольно будничным. В первом периоде зрители увидели только две шайбы – оппоненты по разу огорчили друг друга. Зато за вторые 20 минут «Гомель» значительно оторвался от соперника, поведя – 5:2. В заключительном отрезке также была зафиксирована ничья – 1:1. Финальный результат – 6:3 в пользу «Гомеля».

Хоккей. Победы добились «Гомель», «Локомотив» и «Химик». Итоги матчей белорусской экстралиги-4

В остальных дуэлях успех сопутствовал «Локомотиву» и «Химику», причем новополоцкий клуб победил только в серии буллитов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Саснович и Александрова вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Дохе
15 февраля 2023 12:41

Теннис. Саснович и Александрова вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Дохе

НХЛ. ХК «Нью-Джерси» Шаранговича обыграл «Коламбус». Белорус открыл счёт в матче
15 февраля 2023 12:27

НХЛ. ХК «Нью-Джерси» Шаранговича обыграл «Коламбус». Белорус открыл счёт в матче

16-е поражение подряд. БК «Минск» сразился с «Автодором» в Единой лиге ВТБ
14 февраля 2023 20:12

16-е поражение подряд. БК «Минск» сразился с «Автодором» в Единой лиге ВТБ