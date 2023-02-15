Хоккей. Победы добились «Гомель», «Локомотив» и «Химик». Итоги матчей белорусской экстралиги

Обилием голов порадовали «Гомель» и «Витебск». Хотя старт выдался довольно будничным. В первом периоде зрители увидели только две шайбы – оппоненты по разу огорчили друг друга. Зато за вторые 20 минут «Гомель» значительно оторвался от соперника, поведя – 5:2. В заключительном отрезке также была зафиксирована ничья – 1:1. Финальный результат – 6:3 в пользу «Гомеля».