Вместо визы – билет. Безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр начал действовать с 10 июня

Новости Беларуси. Вместо визы – билет на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 10 июня ровно месяц будут действовать упрощенные правила въезда болельщиков спортивных соревнований.

Для них действуют и послабления в процедуре регистрации: она вовсе не требуется для представителей России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана. Иностранным туристам из других стран, которые останавливаются в частных квартирах, можно зарегистрироваться на едином портале электронных услуг прямо в пункте пропуска. В гостиницах и хостелах эти хлопоты возьмет на себя персонал.

Также с 10 июня на месяц отменяется оплата проезда для малотоннажных машин. То есть иностранцам на автомобиле массой до 3,5 тонн не придется платить за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси.

Отметим, до начала II Европейских игр остается 11 дней.