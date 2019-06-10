Прямой эфир

Вместо визы – билет. Безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр начал действовать с 10 июня

10 июня 2019 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вместо визы – билет на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 10 июня ровно месяц будут действовать упрощенные правила въезда болельщиков спортивных соревнований.

Вместо визы – билет. Безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр начал действовать с 10 июня -1

Для них действуют и послабления в процедуре регистрации: она вовсе не требуется для представителей России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана. Иностранным туристам из других стран, которые останавливаются в частных квартирах, можно зарегистрироваться на едином портале электронных услуг прямо в пункте пропуска. В гостиницах и хостелах эти хлопоты возьмет на себя персонал.

Также с 10 июня на месяц отменяется оплата проезда для малотоннажных машин. То есть иностранцам на автомобиле массой до 3,5 тонн не придется платить за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси.

Отметим, до начала II Европейских игр остается 11 дней.

Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Вместо визы – билет. Безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр начал действовать с 10 июня -4

Вместо визы – билет. Безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр начал действовать с 10 июня -6

# Европейские игры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Тарчило: «33 предприятия в Лиде. Неужели мы такие нищие, чтобы не могли содержать какой-то минифутбольный клуб?»
09 июня 2019 21:20

Виктор Тарчило: «33 предприятия в Лиде. Неужели мы такие нищие, чтобы не могли содержать какой-то минифутбольный клуб?»

Борис Пуховский: «Спорт – это отдельно, а семья – это вся моя жизнь»
09 июня 2019 20:19

Борис Пуховский: «Спорт – это отдельно, а семья – это вся моя жизнь»

Максим Мирный: Я никогда не уезжал, поэтому я всегда чувствую себя причастным к Беларуси
09 июня 2019 20:15

Максим Мирный: Я никогда не уезжал, поэтому я всегда чувствую себя причастным к Беларуси