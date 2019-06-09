Виктор Тарчило: «33 предприятия в Лиде. Неужели мы такие нищие, чтобы не могли содержать какой-то минифутбольный клуб?»

Новости Беларуси. Наряду с финальными разборками любителей мини-футбола волнует сейчас вопрос: в соцсетях впору запускать хэштег «Лидсельмаш» живи», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Дело в том, что клуб лишился финансирования предприятия и, по сути, оказался под угрозой исчезновения. Команда не однажды заявляла о себе на евроарене, так что утратить такой боевой коллектив было бы, наверное, действительно обидно. 8 июня появилась информация о том, что главный тренер Виктор Тарчило уже покинул команду и подписал контракт с чешским «Сварогом». Тем не менее, уже экс-главный тренер «Лидсельмаша» пообщался с нами и эмоционально прокомментировал ситуацию в клубе.

Виктор Тарчило:

33 предприятия в Лиде, 33 завода. Неужели мы такие нищие, чтобы не могли содержать какой-то минифутбольный клуб, который самый дешевый из всех видов спорта? При этом обидно другое: содержание одного из клубов в Лиде – это нам хватило бы на 4-5 лет. Бюджета клуба одного из другого вида спорта, который содержат – мне бы этого хватило на нашу команду на 4 года. Это при том, что там занимают 5-8 места, а мы занимаем первые места и в Европе. Скажем, нас вся Европа узнала. Вот это для людей праздник. Поверьте мне, я знаю за 9 лет: в Лиде после каждой победы повышается производительность труда. Люди с таким настроением идут! Я же с людьми разговариваю.

Последнюю игру мы играли, ко мне подходят пять людей в районе 70 лет. Они говорят: «Мы не знаем, что будем делать в Лиде. Давайте мы соберем деньги городом». И говорит: «Я вот готов», – не знаю, сколько у них там пенсия: «Готов вот вам сейчас дать 100 долларов на команду. Давайте, нас 1000 болельщиков, давайте попробуем. Каждый по 1000 даст, и все». Понимаете, людям не знаешь, что ответить. Мы сегодня имеем все предложения. Вся команда, ребята, тренерский состав, они сегодня имеют все предложения, и, скажем так, без работы никто не останется. Но дело в другом: что сегодня все футболисты ждут решения, несмотря на то, что им всем предлагают хорошие варианты, никто не хочет уезжать. Потому что они действительно корнями выросли, столького достигли этой лиге, таких результатов добивались.