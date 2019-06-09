Борис Пуховский: «Спорт – это отдельно, а семья – это вся моя жизнь»

Новости Беларуси. Несмотря на насыщенный график тренировок, корреспондент «Недели спорта» Юлия Силипицкая урвала несколько свободных минут у лидера нашей сборной Бориса Пуховского. Для игрока «Мотора» этот сезон вышел феноменальным: он в третий раз за четыре года признан лучшим игроком чемпионата Украины, стал четвертым бомбардиром Лиги чемпионов, а по ходу сезона признавался игроком месяца в ЕГФ. «Когда я тебя встретил, у меня начала карьера идти вверх – жена, я тебя люблю»

Борис Пуховский, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Если мы говорим о профессиональном гандболе, то я начал в 18 лет. И мы ровно в этот период с женой и встретились. Я ей всегда говорил: когда я тебя встретил, у меня начала карьера идти вверх – жена, я тебя люблю. Иногда удивляешься тем ребятам, которые говорят в моем возрасте, что, мол, им уже надоело. Я как любил в 15 или 20 лет играть в гандбол, так и сейчас. Я думаю, что это держит меня. Сейчас немножко тяжелее просто, надо больше работать, чтобы были и скорость, и сила. Стал больше находиться на площадке, чаще на тренировке начали отрабатывать какие-то действия именно под меня.

Я считаю, что у нас хватает специалистов такого класса, которые вовремя могут подыграть под меня. Много комбинаций было завершено на мне. То есть тренер увидел, что у меня получается – дал мне свободу, какую-то помощь. В совокупности, я думаю, это показало результат. Опять же, вернусь к большому желанию. Мы хотели очень выйти из этой группы, и, слава богу, все получилось. Яркий пример – «Вардар», когда у них проблемы, и они дошли до самого финала, выиграли финал. То есть мы стремимся «Мотором» сделать то же самое. Всегда сравниваю этих игроков, которые встречались с какими-то проблемами в клубе, с нашими воинами, которые защищали нас в Великую Отечественную войну. Они имели гораздо меньше, чем мы сейчас имеем, но все было выстроено на характере. Они защищали сами себя, свои семьи.

«Сейчас все правильно настроить, и у нас будет суперкоманда» Сейчас если посмотреть, то тенденция во всех командах – это два разыгрывающих сзади и хороший левша. От нас – это, конечно, нескромно будет сказать, но однозначно, что мы в теме всех этих новшеств. Эти команды, которые имеют двух разыгрывающих и одного левшу, очень продуктивно играют в нападении. Сборная интереснее тем, что здесь у нас есть и бьющие, и отдающие. Для меня сейчас очень интересно в сборной находиться, потому что много вариаций. Я думаю, и у тренера сейчас руки развязаны. Сейчас все правильно настроить, и у нас будет суперкоманда. Сборной очень хочется помочь не только голами, а помочь и действиями, которые привели бы к победе. Один мяч, нам больше и не надо.

«Если мы взбунтуемся, я думаю, что молодежь нас быстро поставит на место» Лидеры разные есть. Лидер, который забивает много голов. Лидер в раздевалке есть. Я отношусь к большинству. Если команда согласилась, собралась, то я с удовольствием с ними. Я никогда не буду бунтовать, я не такой человек. Или рассказывать им, как жить – они все взрослые ребята, некоторые достигли уже в молодом возрасте больше, чем я за свою карьеру. Не стоит им показывать – я, мол, лучше, я лидер. Может быть, эта ошибка была раньше у наших старших. Но нас уже мало осталось, так что если мы взбунтуемся, я думаю, что молодежь нас быстро поставит на место.

«Владислав Кулеш – всё есть, только опыта не хватает, где чуть-чуть надо дожать» Второй Рутенко? По медалям только можно сравнить, человека второго не получат. Потому что я слышал, что у Сергея вроде две дочки. Берем по полусредним – это у нас Владислав Кулеш. Все сейчас очень хотят, и все видят, что он на такой грани – все есть, только опыта не хватает, где чуть-чуть надо дожать. Ждем период.