Таможенный all inclusive. Как белорусские пункты пропуска готовятся ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Еще неделя, и в нашу страну начнут массово приезжать гости II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Задача максимум для сотрудников пограничного и таможенного контроля – оставить только приятные впечатления от пересечения границы. Но при этом не пропустить того, кого нельзя пропустить.

Галина Буро, корреспондент:

Западные ворота Беларуси. Пункт пропуска «Брест» (его ещё называют «Варшавский мост»). Он – один из пунктов пропуска, через который поедут участники и болельщики II Европейских игр. Посмотрим, как это будет.

И это тот случай, когда на границе встречают по «одёжке». Ведь к главному спортивному событию у пограничников появилась специальная новая форма.

Евгений Семенюк, начальник отделения пограничного контроля «Варшавский мост»:

Это белая рубашка из хлопчатобумажной ткани, нашивки с национальной символикой Республики Беларусь, служебный жетон «Пограничный контроль» с переводом на иностранные языки, номерной. Галстук, брюки и фуражка.

Презентабельный внешний вид, информационные стенды, обозначенные логотипом Игр, папараць-кветкай, и отдельный канал движения по пункту пропуска. Спортсменов и фанатов пограничники пропустят без очереди и без визы, но с соблюдением всех требований национальной безопасности.

Станислав Гребенюк, начальник смены отделения пограничного контроля «Варшавский мост»

Мы проверяем соответствие документа установленному образцу, а также наличие либо отсутствие в нём подделки.

И, кстати, хитрецов, которые попытаются замаскироваться под болельщиков, здесь учуют за версту. Нос немецкой овчарки Грейда – надёжный детектор наркотиков или взрывчатки.

Без задержек и с максимальным комфортом – такие впечатления у гостей должен оставить пограничный контроль. Возьмут и качеством, и количеством, ведь на время мультифорума наряды на границе усилят. Вручат въезжающим буклеты с полезной информацией, с каждым найдут общий язык.

И хоть до начала II Европейских игр осталось меньше двух недель, первые гости уже пересекли границу. А значит, готовность номер один.

Евгений Семенюк:

Учтён был опыт работы на чемпионате мира по футболу, учтён был опыт проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Весь этот аккумулированный опыт был перенесён на подготовку ко II Европейским играм в 2019 году.

В ожидании масштабного притока туристов и в пункте пропуска «Берестовица». Для участников и гостей II Европейских игр здесь практически таможенный all inclusive.

Нужный коридор подскажет Лесик на электронном табло, но самое вкусное – упрощённый пропуск. Билет на Игры, паспорт и документы на машину – это всё, что спросят у въезжающего. Даже пассажирскую декларацию заполнят сами таможенники.

Игорь Степанчук, начальник таможенного поста «Берестовица»:

Задача таможенных органов Республики Беларусь – обеспечить максимально комфортное пересечение границы, и в то же время обеспечить безопасность.

А в вопросе безопасности – на помощь тяжёлая артиллерия. Таможенники вовсю тестируют новинку, которая пришла из Китая – мобильный инспекционно-досмотровый комплекс последней модели. В Беларуси такого ещё не было. Сделает рентген любой машины безболезненно и быстро, скорость – 25 авто в час.

Сергей Рыжов, начальник отдела проведения операций таможенного контроля Гродненской региональной таможни:

Транспортное средство размещается на площадке сканирования, инспекционно-досмотровый комплекс проезжает вдоль транспортного средства и посредством рентгеновского излучения позволяет определить нахождение предметов в грузовом помещении либо в легковом автомобиле.

После сканирования транспортного средства на экран монитора оператора-аналитика выводятся изображения, которые позволяют увидеть довложения в транспортном средстве, в его пустотелых нишах. 12 дней, 350 артистов, бесплатные аттракционы и воздушный шар: чем удивят на фестивале II Европейских игр И это ещё не все технические новинки. В преддверии Игр арсенал белорусской таможни пополнился полусотней помощников.

Например, этот детектор способен обнаружить мельчайшие частицы наркотических и взрывчатых веществ, даже если руки вымыть с мылом. Объясняем в прямом смысле на пальцах:

Эти меры, конечно, применят только в исключительных случаях. В основном режиме задача максимум – поддержать высокий статус престижного спортивного мультифорума. Обновляются пункты пропуска, улучшается инфраструктура, вскоре заработают информационные телефонные линии.