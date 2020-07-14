Владислава Манжос: «Даже со слабыми соперниками нужно играть в полную силу»

Новости Беларуси. На столичных кортах продолжается первенство Республики Беларусь среди теннисистов до 12 и до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. 14 июля юные спортсмены играли за выход в четвертьфинал.
Новости Беларуси. На столичных кортах продолжается первенство Республики Беларусь среди теннисистов до 12 и до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. 14 июля юные спортсмены играли за выход в четвертьфинал.
Главный претендент на победу у юношей до 14 лет – Марьян Дроздович – в предыдущем туре соревнований без проблем одолел своего соперника в двух сетах – 6:0, 6:2.
В возрастной категории до 12 лет фаворитом соревнований у парней является первый сеяный Станислав Бульбенков, который в предыдущий игровой день одержал победу – 6:0, 6:0. У девушек победу прочат Владиславе Манжос.
Владислава Манжос, участница турнира:
Это итоговый турнир вообще, и все себя показывают. Собираются самые лучшие соперники со всей Беларуси (и девочки, и мальчики). Есть с кем поиграть, и очень интересно. Всегда есть над чем работать, даже со слабыми соперниками нужно играть в полную силу.
Турнир завершится в субботу, 18 июля, а на следующий день стартуют состязания для ребят до 16 и до 18 лет.