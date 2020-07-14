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Владислава Манжос: «Даже со слабыми соперниками нужно играть в полную силу»

14 июля 2020 15:17
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Новости Беларуси. На столичных кортах продолжается первенство Республики Беларусь среди теннисистов до 12 и до 14 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. 14 июля юные спортсмены играли за выход в четвертьфинал.

Владислава Манжос: «Даже со слабыми соперниками нужно играть в полную силу»-1

Главный претендент на победу у юношей до 14 лет – Марьян Дроздович – в предыдущем туре соревнований без проблем одолел своего соперника в двух сетах – 6:0, 6:2.

В возрастной категории до 12 лет фаворитом соревнований у парней является первый сеяный Станислав Бульбенков, который в предыдущий игровой день одержал победу – 6:0, 6:0. У девушек победу прочат Владиславе Манжос.   

Владислава Манжос: «Даже со слабыми соперниками нужно играть в полную силу»-4

Владислава Манжос, участница турнира:
Это итоговый турнир вообще, и все себя показывают. Собираются самые лучшие соперники со всей Беларуси (и девочки, и мальчики). Есть с кем поиграть, и очень интересно. Всегда есть над чем работать, даже со слабыми соперниками нужно играть в полную силу.

Владислава Манжос: «Даже со слабыми соперниками нужно играть в полную силу»-7

Турнир завершится в субботу, 18 июля, а на следующий день стартуют состязания для ребят до 16 и до 18 лет. 

# Теннис # Марьян Дроздович # Станислав Бульбенков # Фотофакт

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