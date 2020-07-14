Пловец Илья Шиманович об ОИ в Токио: «Еду на соревнования с одной целью – улучшить свой личный результат»

В активе Ильи 3 олимпийских лицензии – 100 метров брасс, 2 в комбинированных эстафетах и в планах еще квиток на 200 метров брасс. Интересуемся, не давит ли ответственность?

Илья Шиманович, серебряный призёр чемпионата Европы:

На самом деле, раньше это немножко давило, потому что все говорят: ты должен. Сейчас немного отошел. Я это слышу, но не слушаю. Я работаю в своем ритме, выполняю задания тренера – то, что она говорит, а не как другие: ты должен что-то завоевать. Я еду на соревнования с одной целью – улучшить свой личный результат. Какое место займу – это уже будет видно на соревнованиях. То есть я не обещаю, что приеду с медалью. Такого не будет никогда. Я буду стараться показать свой личный результат. И все.