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Шиманович о Шкурдай: «Всё сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила»

14 июля 2020 15:06
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Результатами на женской дорожке белорусского плавания впечатляет пришедшая на смену Александре Герасименя юная Анастасия Шкурдай. Причем своими секундами брестчанка удивляет уже не только Беларусь, но и Европу.

Шиманович о Шкурдай: «Всё сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила»-1

В 14 лет Настя берет «серебро» взрослого чемпионата Европы. В смешанной эстафете она не стушевалась, а проявила себя как надежный боец. В этом же возрасте Настя становится самым молодым мастером спорта международного класса в истории белорусского плавания. Сейчас ей 17, а она уже чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка континента по взрослым.

Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то

Илья Шиманович, серебряный призёр чемпионата Европы:
Я думаю, что это сочетание всех элементов – таланта, феномена, также тренера, трудолюбия, то есть всего. Все сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила, но когда это на постоянной основе, то все складывается, все выполняется верно. Это и тренер, и спортсмен, и питание, и восстановление – все вместе.

Шиманович о Шкурдай: «Всё сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила»-4

В последнее время замечаю, что плавание моложе и моложе начинает «выстреливать». Там 14-летние, 15-летние, и думаешь: чем я занимался в эти годы? Сейчас это неудивительно. Бывает такие моменты, когда спортсмен очень рано «выстреливает» и быстро заканчивает, но и бывают такие, которые начинают в 14 и заканчивают около 30, и на одном уровне держатся.

# Белорусские спортсмены # Илья Шиманович # Ирина Петыш

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