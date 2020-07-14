Шиманович о Шкурдай: «Всё сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила»

Результатами на женской дорожке белорусского плавания впечатляет пришедшая на смену Александре Герасименя юная Анастасия Шкурдай. Причем своими секундами брестчанка удивляет уже не только Беларусь, но и Европу.
Результатами на женской дорожке белорусского плавания впечатляет пришедшая на смену Александре Герасименя юная Анастасия Шкурдай. Причем своими секундами брестчанка удивляет уже не только Беларусь, но и Европу.
В 14 лет Настя берет «серебро» взрослого чемпионата Европы. В смешанной эстафете она не стушевалась, а проявила себя как надежный боец. В этом же возрасте Настя становится самым молодым мастером спорта международного класса в истории белорусского плавания. Сейчас ей 17, а она уже чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка континента по взрослым.
Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то
Илья Шиманович, серебряный призёр чемпионата Европы:
Я думаю, что это сочетание всех элементов – таланта, феномена, также тренера, трудолюбия, то есть всего. Все сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила, но когда это на постоянной основе, то все складывается, все выполняется верно. Это и тренер, и спортсмен, и питание, и восстановление – все вместе.
В последнее время замечаю, что плавание моложе и моложе начинает «выстреливать». Там 14-летние, 15-летние, и думаешь: чем я занимался в эти годы? Сейчас это неудивительно. Бывает такие моменты, когда спортсмен очень рано «выстреливает» и быстро заканчивает, но и бывают такие, которые начинают в 14 и заканчивают около 30, и на одном уровне держатся.