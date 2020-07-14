Шиманович о Шкурдай: «Всё сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила»

В 14 лет Настя берет «серебро» взрослого чемпионата Европы. В смешанной эстафете она не стушевалась, а проявила себя как надежный боец. В этом же возрасте Настя становится самым молодым мастером спорта международного класса в истории белорусского плавания. Сейчас ей 17, а она уже чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка континента по взрослым.

Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то