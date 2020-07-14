«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко

Белорусской легкой атлетике есть что защищать: из всех олимпийских видов спорта это направление в Беларуси – самое медальное. 14 наград на 5 играх. Наши легкоатлеты брали медали практически на каждой Олимпиаде: исключением и промашкой стали лишь Игры-2012: Лондон был нулевым. Эмоциональные качели, невозможность что-либо предсказать – один из пунктов в списке особенностей легкой атлетики. Она действительно такая: динамичная, порой жестокая и, уж точно, не прощающая ошибок. В этом виде спорта сенсация может родиться буквально за несколько мгновений, а точнее – за 10 целых 93 сотых секунды.