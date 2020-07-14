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«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко

14 июля 2020 14:29
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Белорусской легкой атлетике есть что защищать: из всех олимпийских видов спорта это направление в Беларуси – самое медальное. 14 наград на 5 играх. Наши легкоатлеты брали медали практически на каждой Олимпиаде: исключением и промашкой стали лишь Игры-2012: Лондон был нулевым. Эмоциональные качели, невозможность что-либо предсказать – один из пунктов в списке особенностей легкой атлетики. Она действительно такая: динамичная, порой жестокая и, уж точно, не прощающая ошибок. В этом виде спорта сенсация может родиться буквально за несколько мгновений, а точнее – за 10 целых 93 сотых секунды.

«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко-1

Вадим Девятовский, серебряный призёр Олимпийских игр, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики:
В принципе, за год до Олимпиады в Афинах, наверное, мало кто мог предсказать, что она станет олимпийской чемпионкой. Наверное, только сама внутри Юлия знала, может быть, догадывалась, понимая свои амбиции и настроение, что такое может случиться.

«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко-4

«Аж мурашки бежали по коже». Как реагировали спортсмены и журналисты на победу легкоатлетки Юлии Нестеренко-6

# Белорусские спортсмены # Ирина Петыш # Вадим Девятовский # Анжелика Урман

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