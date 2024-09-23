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Представлен обновлённый теннисный рейтинг

23 сентября 2024 14:07
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Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особых изменений в первых позициях не наблюдается.

Представлен обновлённый теннисный рейтинг-1

Так, возглавлять зачет осталась полька Ига Швентек. Второе место за собой сохранила белоруска Арина Соболенко, на третьей строчке Джессика Пегула. Что касается других наших спортсменок, то некоторые незначительно просели. Виктория Азаренко потеряла 4 строчки и расположилась на 23-й позиции. С минусом также Александра Саснович. Девушка стала 130-й. А вот Илья Ивашко и вовсе исчез из мирового рейтинга. Напомним, в прошлом году из-за травм белорусский теннисист пропустил первую часть сезона. Во второй не имел никаких успехов. Последняя победа Ильи датируется аж 3 августа 2023 года.

# Теннис

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