Брестское «Динамо» обыграло «Арсенал» в чемпионате страны по футболу

На домашнем стадионе команда Александра Бразевича обыграла «Арсенал» – 2:1. Уже в первом тайме голы Александра Свирепы и Германа Барковского принесли брестчанам комфортное преимущество. После перерыва гости ответили точным ударом Руслана Мялковского. После этого успеха брестчане набрали 41 очко и закрепились на 4-м месте в турнирной таблице. Впереди – минское «Динамо», «Торпедо-БЕЛАЗ» и «Неман». В других матчах БАТЭ в Молодечно сломил сопротивление «Ислочи» – 2:1, а могилевский «Днепр» с таким же счетом обыграл «Сморгонь». Решающий мяч на 85-й минуте провел Гильерме Брито.