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Брестское «Динамо» обыграло «Арсенал» в чемпионате страны по футболу

23 сентября 2024 13:06
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Тремя матчами завершился 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Третью подряд победу одержало брестское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестское «Динамо» обыграло «Арсенал» в чемпионате страны по футболу-1

На домашнем стадионе команда Александра Бразевича обыграла «Арсенал» – 2:1. Уже в первом тайме голы Александра Свирепы и Германа Барковского принесли брестчанам комфортное преимущество. После перерыва гости ответили точным ударом Руслана Мялковского. После этого успеха брестчане набрали 41 очко и закрепились на 4-м месте в турнирной таблице. Впереди – минское «Динамо», «Торпедо-БЕЛАЗ» и «Неман». В других матчах БАТЭ в Молодечно сломил сопротивление «Ислочи» – 2:1, а могилевский «Днепр» с таким же счетом обыграл «Сморгонь». Решающий мяч на 85-й минуте провел Гильерме Брито.

# Футбол Беларуси

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