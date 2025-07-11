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Владислав Колячонок присоединится к «Далласу»

11 июля 2025 18:49
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Владислав Колячонок сменил в межсезонье клубную прописку. Он остался в НХЛ, но отныне будет защищать цвета «Далласа», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За белоруса «Питтсбург» получил Мэтта Дамбу и выбор во втором раунде драфта 2028 года. В форме «пингвинов» наш защитник провел 12 матчей, в которых сумел набрать два бомбардирских балла. В минувшем сезоне Колячонок был игроком ротации. Большую часть времени он оставался вне заявки главной команды. Однако и в АХЛ его не отпускали. Возможно, в новом клубе карьера 24-летнего хоккеиста перезапустится.

# Хоккей

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