Минское «Динамо» одержало вторую викторию кряду в суперфинале чемпионата КХЛ 3х3

Вторая виктория кряду. Минское «Динамо» одержало победу над магнитогорским «Металлургом» в суперфинале чемпионата КХЛ в формате 3х3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на то, что соперник в турнирной таблице значился выше. Долгое время счет в поединке никому из дружин не удавалось открыть. Лишь во втором периоде Вячеслав Андрющенко вывел свою команду вперед. После остановить белорусов было сложно. Динамовцы еще дважды обидели соперника, на что те сумели ответить раз. А в заключительном отрезке подопечные Павла Перепехина отправили в ворота сталеваров еще три безответные шайбы. Итоговый счет – 6:1. У нас дубль оформил Сергей Кузнецов. Эта победа повысила шансы «Динамо» на выход в полуфинал.