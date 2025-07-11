Минское «Динамо» пробилось в полуфинал КХЛ 3х3

Минское «Динамо вышло в 1/2 суперфинала чемпионата КХЛ в формате 3х3. В решающем матче «зубры» нанесли поражение омскому «Авангарду», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперники порадовали зрителей обилием голов. Причем первое время впереди были россияне. Нашей дружине приходилось отыгрываться. Перелом наступил в третьем периоде. Белорусы прибавили в движении и просто перебегали противника ногами.

Наибольший вклад в успех внес Виталий Пинчук. Он оформил покер и отдал результативную передачу. Более того, мастер шедеврально исполнил буллит, который, к сожалению, не был засчитан. Встреча завершилась со счетом 8:6.