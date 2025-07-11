Международный турнир по шахматам стартовал в Минске

В белорусской столице стартовал традиционный международный турнир по шахматам «Минск-2025». В заявочных протоколах значатся фамилии спортсменов из пяти стран. Всего более 200 участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За шахматными досками семь международных гроссмейстеров. Самый юный, но мастеровитый – наш Денис Лазавик. Также в числе соискателей главного трофея 29 интеллектуалов, имеющих награды с различных соревнований. Национальная команда Беларуси представлена полным составом, включая юниоров и детей.

Турнир проходит по швейцарской системе. У каждого участника имеется лимит времени на партию – 90 минут, плюс 30 секунд за каждый ход. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков за все туры.

Юрий Борсук, начальник команды – старший тренер сборной Беларуси по шахматам:

Персонально победа в этом турнире является, наверное, одним из самых главных достижений в году, потому что играть особо негде. Во-вторых, это статус победителя. Да, у нас есть чемпионат страны, это круговой турнир, а когда наши ребята видят, как подрастает молодое поколение, для них это такой стимул, что скоро для них будет конкуренция и рост. Для тех, кто вверху, это получить рейтинг, игровую практику. Для тех, кто внизу, прикоснуться, понять, что на самом деле можно расти.

Заключительный 10-й тур состоится 19 июля. По завершении состязаний организаторы запланировали еще и открытый блицтурнир, посвященный Международному дню шахмат, принять участие в котором может каждый желающий.