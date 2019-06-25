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Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»

25 июня 2019 21:20
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Новости Беларуси. В женских синхронных прыжках на батуте на II Европейских играх в Минске первенствовали Анна Гончарова и Марина Махаринская. Наш дуэт опередил занявших второе место украинок на 2 балла. Замкнули тройку лучших россиянки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»-1

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»-3

Затем стартовал финал в индивидуальных прыжках у мужчин. Здесь мы болели за нашего олимпийского чемпиона в Рио Владислава Гончарова. И он оправдал все ожидания. Белорус идеально исполнил свою программу и по праву стал лучшим. Дополнили пьедестал россиянин и португалец.

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»-6

Владислав Гончаров, чемпион Европейских игр:
Нельзя сказать, что я на 100 % предполагал, что выиграю золото. Бывали ошибки – например, вчерашний день был грустным сюрпризом. Эта награда очень ценна, потому как завершает мою коллекцию золотых наград на всех таких крупных соревнованиях. Как мне уже много кто говорил, что я закрыл свой гештальт.

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»-9

Это уже второстепенные вещи, где ты выступаешь – дома или за рубежом, пришли тебя поддержать близкие или нет. Но, когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем.

Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»-12

С завоеванием золотых медалей наших спортсменов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Европейские игры # Анна Гончарова # Марина Махаринская # Владислав Гончаров # Фотофакт

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