Владислав Гончаров: «Когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем»

Новости Беларуси. В женских синхронных прыжках на батуте на II Европейских играх в Минске первенствовали Анна Гончарова и Марина Махаринская. Наш дуэт опередил занявших второе место украинок на 2 балла. Замкнули тройку лучших россиянки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Затем стартовал финал в индивидуальных прыжках у мужчин. Здесь мы болели за нашего олимпийского чемпиона в Рио Владислава Гончарова. И он оправдал все ожидания. Белорус идеально исполнил свою программу и по праву стал лучшим. Дополнили пьедестал россиянин и португалец.

Владислав Гончаров, чемпион Европейских игр:

Нельзя сказать, что я на 100 % предполагал, что выиграю золото. Бывали ошибки – например, вчерашний день был грустным сюрпризом. Эта награда очень ценна, потому как завершает мою коллекцию золотых наград на всех таких крупных соревнованиях. Как мне уже много кто говорил, что я закрыл свой гештальт.

Это уже второстепенные вещи, где ты выступаешь – дома или за рубежом, пришли тебя поддержать близкие или нет. Но, когда завершал попытку, поддержка ощущалась всем сердцем.