Владимиру Когану могло бы исполниться 100 лет. Что говорят о первом мастере спорта по боксу в Беларуси?

Новости Беларуси. Легендарному основателю белорусской школы бокса Владимиру Когану в 2020 году исполнилось бы 100 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В его послужном списке неоднократные победы на чемпионатах Советского Союза и Беларуси. Он первый боксер в нашей стране, получивший звание мастера спорта. За свою спортивную карьеру Коган провел 140 боев, так же он преуспел на тренерском поприще. Коган удостоился звания заслуженный тренер СССР. Он воспитал плеяду знаменитых боксеров, 38 из которых выполнили мастеров спорта.

В новый столичный зал, который разместился на территории стадиона «Динамо», пришли именно его ученики, чтобы вспомнить мэтра и рассказать о нем подрастающему поколению. Воспитанники минской СДЮШОР с особым усердием демонстрировали свои навыки и умения перед высокими гостями.