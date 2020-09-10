Футбольный матч между «Энергетиком-БГУ» и «Слуцком» перенесли. И вот почему

Новости Беларуси. Матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами «Энергетик-БГУ» и «Слуцк» перенесен. Бюро исполкома федерации удовлетворило ходатайство студентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами «Энергетик-БГУ» и «Слуцк» перенесен. Бюро исполкома федерации удовлетворило ходатайство студентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Решение принято из-за того, что три футболиста минской команды были вызваны в состав молодежки, которая должна была играть квалификационный матч чемпионата Европы с Португалией. Но по приезду выяснилось, что у некоторых исполнителей оказался положительный тест на коронавирус.
Наша сборная по-прежнему на Пиренейском полуострове. Всего в Португалии находятся 23 футболиста, 20 из них выступают за клубы высшей лиги.
23-й тур чемпионата Беларуси начнется 11 сентября. Силами померятся «Минск» и «Городея».