Прямой эфир

Футбольный матч между «Энергетиком-БГУ» и «Слуцком» перенесли. И вот почему

10 сентября 2020 20:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами «Энергетик-БГУ» и «Слуцк» перенесен. Бюро исполкома федерации удовлетворило ходатайство студентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбольный матч между «Энергетиком-БГУ» и «Слуцком» перенесли. И вот почему-1

Решение принято из-за того, что три футболиста минской команды были вызваны в состав молодежки, которая должна была играть квалификационный матч чемпионата Европы с Португалией. Но по приезду выяснилось, что у некоторых исполнителей оказался положительный тест на коронавирус.

Футбольный матч между «Энергетиком-БГУ» и «Слуцком» перенесли. И вот почему-4

Наша сборная по-прежнему на Пиренейском полуострове. Всего в Португалии находятся 23 футболиста, 20 из них выступают за клубы высшей лиги.

23-й тур чемпионата Беларуси начнется 11 сентября. Силами померятся «Минск» и «Городея».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбольная «Минчанка» играет в предварительном этапе Кубка России по волейболу
10 сентября 2020 19:41

Волейбольная «Минчанка» играет в предварительном этапе Кубка России по волейболу

Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open: «Если честно, я не считаю победы»
10 сентября 2020 15:57

Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open: «Если честно, я не считаю победы»

Выездка. В Ратомке проходят Олимпийские дни молодёжи
10 сентября 2020 15:08

Выездка. В Ратомке проходят Олимпийские дни молодёжи