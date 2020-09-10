Кольцов об ошибках в матче с «Юностью»: спишем пока на неопытность наших многих молодых ребят

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею завершился очередной игровой день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг, 10 сентября, прошли четыре матча. Все они заслуживают внимания, однако мы остановимся на встрече, которая проходила в Минске. «Юность» принимала молодечненское «Динамо». Чем закончилась игра, расскажет корреспондент Наталья Федорцова.

Столичный матч по ожиданиям был одним из самых интересных. Последний раз команды встречались в Финале четырех Кубка Салея. Тогда минчане смогли вырвать победу лишь в серии буллитов.

Поначалу казалось, что и эта встреча закончится за пределами 60 минут. Сложно сказать, кому принадлежала инициатива в первом периоде: обе команды осторожничали, не особо нацеливаясь на ворота. А вот второй отрезок начался с гола. Меньше минуты понадобилось Геннадию Косинскому, чтобы лишить Большакова «сухаря». Сравнять счет минчане смогли лишь в заключительной трети. В большинстве отличился Стефанович.

Вообще показалось, что оба коллектива проснулись только к третьему периоду. Второй гол «Юности» не заставил себя долго ждать: почти через две минуты Бойко вывел «красно-синих» вперед. Ответ молодечненцев прилетел мгновенно – через 16 секунд усилиями Никулина цифры на табло стали равными. Однако последнее слово все же осталось за хозяевами. Бойко оформил дубль и принес команде вторую победу в сезоне. Итоговый счет 3:2 в пользу «Юности».

Владислав Бойко, нападающий ХК «Юность-Минск»:

Выиграли – отлично. Тяжелая игра, скорости большие сразу задали обе команды. Пропустили гол, я бы сказал – нелепый, от штанги отлетело. Отыграли, пропустили, вышли вперед. Первая смена особенно, когда забиваешь гол и выходишь вперед, надо подисциплинированнее в обороне играть. Пропустили сразу же, но молодцы, не развалились: опять же, забили гол и выстояли уже в конце.

Константин Кольцов, главный тренер «Динамо-Молодечно»:

Неплохое начало было. В принципе, первый период достойно сыграли, перебросали соперника. Но, опять же, во втором периоде несколько неправильных смен привели. Очень здорово «Юность» смотрелась в нашей зоне – опять же, наверное, из-за наших неправильных смен. Третий гол – должны были контролировать свою зону центральную. Спишем пока на неопытность наших многих молодых ребят. В целом игра понравилась, я думаю, что дали достойный бой.