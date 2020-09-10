Волейбольная «Минчанка» играет в предварительном этапе Кубка России по волейболу

Новости Беларуси. «Минчанка» первой из белорусских волейбольных команд открыла новый международный сезон. Сейчас дружина находится в России, где играет матчи предварительного этапа местного Кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Минчанка» первой из белорусских волейбольных команд открыла новый международный сезон. Сейчас дружина находится в России, где играет матчи предварительного этапа местного Кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш чемпион выступает в четвертой зоне. В первом матче девушки мерились силами с командой Липецка. Это была настоящая битва. И первый, и второй сеты завершились на больше-меньше. К счастью, в нашу пользу – 28:26 и 31:29. В третьей партии сильнее были россиянки – 25:16. И этот успех, к сожалению, оказался не единичным.
«Липецк» нащупал свою игру и победил на тай-брейке – 3:2. Тем не менее первое очко в новом сезоне белоруски уже заработали.
Далее «Минчанку» ждут матчи с «Тулицей», «Спартой» и «Атомом».