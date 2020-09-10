Волейбольная «Минчанка» играет в предварительном этапе Кубка России по волейболу

Наш чемпион выступает в четвертой зоне. В первом матче девушки мерились силами с командой Липецка. Это была настоящая битва. И первый, и второй сеты завершились на больше-меньше. К счастью, в нашу пользу – 28:26 и 31:29. В третьей партии сильнее были россиянки – 25:16. И этот успех, к сожалению, оказался не единичным.