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Владимира Базанова избрали новым главой БФФ. Рассказываем, как это было

27 марта 2019 10:51
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Новости Беларуси. 27 марта в Минске прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации футбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимира Базанова избрали новым главой БФФ. Рассказываем, как это было-1

По ее итогам выбрали нового председателя. И стал Владимир Базанов, известный по работе в брестском «Динамо». Прежний руководитель Сергей Румас задолго до начала конференции объявил о том, что в любом случае покинет свой пост.

Владимира Базанова избрали новым главой БФФ. Рассказываем, как это было-4

Подробнее в видеоматериале.

Владимира Базанова избрали новым главой БФФ. Рассказываем, как это было-7

Светлана Смарцева, СТВ:
Новый председатель Белорусской федерации футбола избран. За Владимира Базанова проголосовали открытым голосованием. Один делегат был против, двое воздержались, но абсолютным большинством голосов единственный кандидат был избран на новый пост.

Перед этим Владимир Базанов успел представить свою программу по развитию футбола в ближайшие годы. Основной акцент сделан на массовый детско-юношеский футбол.

В общем-то, на этом была акцентирована и работа предыдущего руководства – Сергея Румаса, который сегодня официально попрощался с футбольной общественностью. Делегаты его работу за последние годы единогласно признали успешной.

# Футбол Беларуси # Сергей Румас # Владимир Базанов # Фотофакт

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