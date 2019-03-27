«Финал четырёх» гандбольной Балтийской лиги пройдёт в Минске

Новости Беларуси. Руководство Балтийской гандбольной лиги приняло решение принять «финал четырех» в нынешнем сезоне в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Руководство Балтийской гандбольной лиги приняло решение принять «финал четырех» в нынешнем сезоне в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Все игры пройдет во Дворце спорта «Уручье». Полуфиналы состоятся 20 апреля, а матч за третье место и финал – 21-го.
Афиша матчей 1/2 финала выглядит следующим образом: литовский «Драгунас» сыграет с запорожским ЗТР, а хозяева турнира – минский СКА – поборется с действующим чемпионом финским «Риихимяки».