«Финал четырёх» гандбольной Балтийской лиги пройдёт в Минске

Новости Беларуси. Руководство Балтийской гандбольной лиги приняло решение принять «финал четырех» в нынешнем сезоне в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все игры пройдет во Дворце спорта «Уручье». Полуфиналы состоятся 20 апреля, а матч за третье место и финал – 21-го.