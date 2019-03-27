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«Финал четырёх» гандбольной Балтийской лиги пройдёт в Минске

27 марта 2019 09:10
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Новости Беларуси. Руководство Балтийской гандбольной лиги приняло решение принять «финал четырех» в нынешнем сезоне в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Финал четырёх» гандбольной Балтийской лиги пройдёт в Минске-1

Все игры пройдет во Дворце спорта «Уручье». Полуфиналы состоятся 20 апреля, а матч за третье место и финал – 21-го.

«Финал четырёх» гандбольной Балтийской лиги пройдёт в Минске-4

Афиша матчей 1/2 финала выглядит следующим образом: литовский «Драгунас» сыграет с запорожским ЗТР, а хозяева турнира – минский СКА – поборется с действующим чемпионом финским «Риихимяки».

# Гандбол # Фотофакт

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