Прямой эфир

Единая лига ВТБ. 27 марта основной состав «Цмоков» сыграет с «Локомотив-Кубанью»

27 марта 2019 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Основной состав «Цмоков» 27 марта проведет очередной поединок в рамках Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единая лига ВТБ. 27 марта основной состав «Цмоков» сыграет с «Локомотив-Кубанью»-1

«Драконы» на своем паркете примут одного из лидеров турнира – «Локомотив-Кубань». Дружины располагаются на разных полюсах. Краснодарцы идут на четвертом месте. А минчане, к сожалению, занимают последнюю строчку.

Единая лига ВТБ. 27 марта основной состав «Цмоков» сыграет с «Локомотив-Кубанью»-4

Напоминаем, что в своем предыдущем матче команда Ростислава Вергуна обыграла «Парму» и тем самым прервала десятиматчевую серию без побед. Встреча «Цмоки-Минск» – «Локомотив-Кубань» начнется в 19:00.

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Финал четырёх» гандбольной Балтийской лиги пройдёт в Минске
27 марта 2019 09:10

«Финал четырёх» гандбольной Балтийской лиги пройдёт в Минске

Дзюдоистка Марина Слуцкая: мое положение достаточно неплохое, но всё равно нужно бороться именно за медали
27 марта 2019 08:53

Дзюдоистка Марина Слуцкая: мое положение достаточно неплохое, но всё равно нужно бороться именно за медали

В Гомеле стартовал 25-й международный волейбольный турнир среди команд школьных учителей
27 марта 2019 06:41

В Гомеле стартовал 25-й международный волейбольный турнир среди команд школьных учителей