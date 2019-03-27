Единая лига ВТБ. 27 марта основной состав «Цмоков» сыграет с «Локомотив-Кубанью»

Новости Беларуси. Основной состав «Цмоков» 27 марта проведет очередной поединок в рамках Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Основной состав «Цмоков» 27 марта проведет очередной поединок в рамках Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Драконы» на своем паркете примут одного из лидеров турнира – «Локомотив-Кубань». Дружины располагаются на разных полюсах. Краснодарцы идут на четвертом месте. А минчане, к сожалению, занимают последнюю строчку.
Напоминаем, что в своем предыдущем матче команда Ростислава Вергуна обыграла «Парму» и тем самым прервала десятиматчевую серию без побед. Встреча «Цмоки-Минск» – «Локомотив-Кубань» начнется в 19:00.