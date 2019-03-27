«Идея воспринялась на «ура». Физрук из Слуцка использует в работе мобильные приложения и фитнес-браслеты

Долгое время без движения нужно компенсировать активными занятиями. Особенно в детстве. Этим и решила заняться Елена Сосновкая, героиня сюжета программы «Центральный регион». Молодой учитель физкультуры работает в 11-ой Слуцкой средней школе. Причём и род деятельности, и место выбрала не случайно. Елена Сосновская, учитель физической культуры ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка»:

Я думаю, что в образование я пришла неслучайно. Выбор профессии был осознанным и целенаправленным, о чем сейчас я ни капельки не жалею. Учить детей здоровью – это самое главное в нашей жизни, большое влияние в начале пути оказал мой папа, который выступал в качестве наставника.

Кстати, со своим отцом Леонидом Елена неразлучна даже на работе. Разница в возрасте сопоставима с разницей в опыте, поэтому рядом с родным коллегой получается расти проще и быстрее. В детстве был выбор между музыкой и спортом, однако активная жизнь главы семейства наклонила чашу весов в сторону кроссовок. Леонид Мирончик, учитель физической культуры ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка»:

Я привил любовь к физкультуре. Я постоянно её брал в походы, участвовала в разных соревнованиях. Постоянно вместе. Мы очень спортивная семья. Сын растёт – показывает хорошие результаты по лёгкой атлетике. Учитывая привязанность подростков к технологиям, привлечь их внимание к здоровому образу жизни проще всего было через призму экрана смартфона.

Елена Сосновская:

Идея воспринялась на «ура». Мы начинали с использования мобильного приложения, которое, к сожалению, не давало точных результатов. На первых этапах мы запускали анкету. Например, прошла неделя, и я смотрела динамику двигательной активности. Есть и сезонность: летом дети двигаются больше, зимой – меньше. И мне нужно было выяснить, почему дети двигаются меньше. Либо потому им стало лень, не интересно. Когда стало понятно, что ребят такая идея подсчёта пройденного расстояния подкупила, можно было шагать дальше. Ведь хотелось сделать замеры более точными, а заодно контролировать активность учеников в полной мере. В это время до Беларуси только начал добираться тренд на использование фитнес-браслетов. Новинку в качестве эксперимента Елена применила на своих занятиях.

Елена Сосновская:

Дети знали, что для полного здоровья им необходимо пройти 10 тысяч шагов. И наличие самого фитнес-браслета не говорит о том, что дети будут двигаться больше. Но вот эта заветная цифра – 10 тысяч шагов – они понимают, что если они их не пройдут, то сами несут ответственность за своё здоровье. Это стимулировало детей. Можно было организовать соревнования между отдельными учащимися на большее количество пройденных шагов в день, неделю, месяц, так и, в целом, среди нескольких классов.

Сейчас некоторые ребята на своё запястье смотрят чаще, чем в экран телефона. Там – информация о собственном здоровье и большие цели на будущее.