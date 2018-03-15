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Владимир Волчков и Татьяна Пучек назначены капитанами сборных Беларуси по теннису

15 марта 2018 16:06
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Новости Беларуси. Стали известны имена капитанов мужской и женской сборных Беларуси по теннису.

По информации БТФ, капитаном женской национальной команды Беларуси по теннису в розыгрыше Кубка Федерации стала Татьяна Пучек, которая с 2012 по 2015 год занимала этот пост.

Владимир Волчков вновь стал капитаном команды Кубка Дэвиса.

В БТФ отметили, что на должность капитана мужской команды рассматривались кандидатуры Максима Мирного, Александра Швеца, Дениса Смолекова, Владимира Волчкова. 

А на кандидатуру капитана женской сборной – Татьяна Пучек и Вячеслав Конников. Рассматривались также кандидатуры Сергея Тетерина, Семена Кагана, Эдуарда Дуброва, Владимира Перко, но они взяли самоотвод.

Председатель БТФ Сергей Тетерин отметил, что быть капитаном команды – это огромная ответственность.

Сергей Тетерин, председатель БТФ:
Необходимо выезжать на турниры, отслеживать в режиме реального времени итоги выступления теннисистов, проводить анализ их выступления, осуществлять мониторинг и аналитику соперников.

В середине февраля нынешнего года Владимира Волчкова и Эдуарда Дуброва освободили со занимаемых постов.

Сергей Тетерин прокомментировал отставку капитанов (читать далее).

# Теннис # Фотофакт # Владимир Волчков # Татьяна Пучек

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