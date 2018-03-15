«Это огромная фабрика художественной гимнастики». В чём уникальность Дворца художественной гимнастики

6 марта в Минске торжественно открыли Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель президиума Белорусской ассоциации гимнастики – Елена Скрипель, директор учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по гимнастике художественной» – Михаил Евсюк и мастер спорта международного класса, чемпионка Европы и призёр этапов Кубка мира по художественной гимнастике – Алина Горносько. Какой же этот Дворец для белорусских граций? Елена Скрипель, председатель президиума Белорусской ассоциации гимнастики:

Рада, что вы его назвали дворцом. Нешуточные споры у нас были накануне 4-5 марта: как назвать это здание. Его называли по-всякому, но мы пришли к единому мнению и, действительно, нам построили дворец. Ощущение, конечно, восторга.

Так получилось, что я участвовала практически, начиная с проектов, как создавался, как дворец рисовался, и мы не ожидали. И я хочу ещё раз сказать спасибо строителям. Редко у нас в стране строителей и проектировщиков хвалят. По комментариям в СМИ, аналогов в мире подобным центрам нет, и о таком здании для тренировок гимнасток мечтают во многих странах. Почему, несмотря на всё величие строения и его функциональность, не могут проводиться этапы Чемпионата мира и Европы? Елена Скрипель:

Не совсем так. Дело всё в том, что на этапе проектирования, действительно, возникло некоторое недоразумение. Сейчас спорят, кто прав и кто виноват. Здание построено, и я думаю, что возвращаться к вчерашнему дню нет смысла. Действительно, строили в тех параметрах. Это достаточно грандиозное сооружение. Таких дворцов практически в мире не существует, сегодня даже в России нет Дворца художественной гимнастики, вот в ближайшее время появится в Сочи и в Москве. Поэтому строили так, чтобы он был не очень дорогой. Мы же не будем там каждый день проводить соревнования, поэтому использовали такую систему для зрителей, как блитчеры – это передвижные трибуны. Буквально недавно мы с проектировщиками разработали вариант увеличения этих блитчеров и уже на сегодняшний день, я думаю, что мы сможем проводить чемпионаты, этапы Кубка мира. Наверное, Чемпионат Европы и мира мы постараемся провести в здании более объёмном, чтобы все зрители могли поместиться, этапы Кубка мира мы сможем проводить.

Когда делегация ходила и принимала это здание, оттуда людей выгнать было нельзя. Девочки плавают в бассейне, восстанавливаются. В бассейне всё очень оборудовано, сделана релакс-зона, подводный массаж и гидромассаж, потрясающая баня.

Михаил Евсюк, директор учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по гимнастике художественной»:

Два у нас зала на больших гимнастических ковра, два зала по одному ковру и четыре зала для занятий по хореографии. Это сооружение уникальное!

Какие спортсменки там смогут заниматься? На кого рассчитано здание? Михаил Евсюк:

Приоритет будет отдан национальной команде и ближайшему резерву. Для этого мы сделали два зала по одному ковру, где у нас будут вообще начинающие заниматься и тренироваться. Естественно, будут привлекаться все спортсмены с республики, мы будем проводить просмотр с областей, приглашать спортсменов и отбирать их, двери ни для кого не закрыты.

Елена Скрипель:

Это огромная фабрика художественной гимнастики. Есть комнаты для отдыха между тренировками, это не просто диваны, у каждого своя постель, свой диван, трельяж, для девочек есть свои места отдыха. Есть отдельные учебные классы с доской, с компьютерами, где девочки могут заниматься занятиями. Глава государства обратил внимание, что мы сегодня должны воспитывать не только спортсменов, но и образованных людей. И кафе потрясающее! Мы всех приглашаем! В здании есть огромные холлы для родителей, где они могут сидеть. Глава государства обратил внимание на медицину в спорте. Сегодня нужно обучать не только врачей, но и родителей. Надо просто, пока родители сидят в холле, чтобы с ними проводили занятия: как нужно сегодня кормить своих детей, каким питанием. Всё очень легко и просто. Это тоже рассматривается, поэтому у нас очень весело.