Дарья Домрачева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

Победительницей гонки стала Анастасия Кузьмина из Словакии, а на третьей строчке расположилась украинская биатлонистка Юлия Джима.

Новости Беларуси. Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на предпоследнем этапе Кубка мира, который проходит в Холменколлене.

Надежда Скардино заняла 24 место, Надежда Писарева – 87. В гонке не принимали участие биатлонистки Динара Алимбекова и Ирина Кривко.

18 марта на этапе Кубка мира состоится гонка преследования.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Дарья Домрачева завоевала четвертое олимпийское золото в карьере.