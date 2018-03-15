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Дарья Домрачева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

15 марта 2018 12:24
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на предпоследнем этапе Кубка мира, который проходит в Холменколлене.

Победительницей гонки стала Анастасия Кузьмина из Словакии, а на третьей строчке расположилась украинская биатлонистка Юлия Джима.

Дарья Домрачева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене-1

Фото: twitter.com/IBU_WC

Надежда Скардино заняла 24 место, Надежда Писарева – 87. В гонке не принимали участие биатлонистки Динара Алимбекова и Ирина Кривко.

18 марта на этапе Кубка мира состоится гонка преследования.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Дарья Домрачева завоевала четвертое олимпийское золото в карьере.

Домрачева: «Мы, наверное, вообще все, что можно было, испытали на этой Олимпиаде» (читать далее).

# Биатлон # Дарья Домрачева

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