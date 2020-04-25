Владимир Шантарович: «Это отрасль народного хозяйства – спорт высших достижений»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Любые одарённые люди – люди с непростым характером. Наверняка, и у чемпионов характер не самый простой. А вот у Вас есть любимчики, и как Вы подстраиваетесь под своих воспитанников?

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:

Я скажу, что ни под одного я не подстраиваюсь. Просто вот не подстраиваюсь! Вот есть производство. Я всегда говорю, вот есть производство. Это отрасль народного хозяйства – спорт высших достижений. В производстве есть тоже какие-то определённые арифметические понимания. Это что – это нужно работать. Возраст-то берёт своё – вот я к чему подвожу сейчас всё. И в каком бы ты возрасте не был, это циклика. Надо работать, работать. Выносливость – не поработал 3 недели – на 20% падаешь. Силу не сделал – она падает. Всё, силовой компонент падает. Всё-всё-всё. Поэтому нужно себя держать в состоянии от той модели, которую ты хочешь показывать, допустим, процентов 80 – это тогда, когда заканчивается сезон. Ниже уже опускаться нельзя. Нужно опять себя поддерживать.

Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:

– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле

– о допинговом скандале 2016 года

– сколько зарабатывает

– о жене и сыне

– о мечте слышать гимн Беларуси на всех международных соревнованиях

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