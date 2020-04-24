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Шантарович о событиях 2016 года: «Это преступление, про которое я кричал на всех перекрёстках»

24 апреля 2020 11:55
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Давайте вспомним не самое простое время для вашего вида спорта – 2016 год.

Тренер Шантарович: «Издеваюсь сам над собой, и заставляю этих ребят издеваться. Это уже методика»

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Ну что будем вспоминать? Это уже избитая тема. Сколько мы уже говорили. Никаких претензий WADA к нам не имела. Никаких претензий международная федерация к нам не имела. Там имела претензии какие-то вымышленные NADA французская. Понимаете? И она вот взбудоражила это всё-всё-всё. Но кто-то воспользовался этим. Я не думаю, что NADA сильно воспользовалась французская. Но определённые люди, когда подхватили эту тему, они ей воспользовались. Из работников федерации международной гребли на байдарках и каноэ. А дальше, может, кто-то ещё посторонний воспользовался, одно из государств – у кого не было, допустим, этих лицензий. Здесь – это просто сговор. И это преступление, про которое я кричал на всех перекрёстках.

Шантарович о 90-ых: «Мне кажется, один из подвигов – что я остался. Многие поуходили, уезжали»

Вадим Щеглов:
Но Вы руки не опустили и боролись до конца. И в арбитраже доказали свою правоту.

Шантарович о событиях 2016 года: «Это преступление, про которое я кричал на всех перекрёстках»-1

Владимир Шантарович:
Всё правильно, всё доказали, всё сделали. Через 4 месяца мы были уже реабилитированы, до Нового года. С нас всё сняли, но время-то ушло! Ушли годы. Ушёл год.

Вадим Щеглов:
Вам не обидно?

Владимир Шантарович:
Конечно, обидно. Чего – не обидно? Обидно, обидно, обидно. Но что сделаешь? Жизнь не останавливается, надо идти, доказывать, переигрывать.

Но если ты хочешь жить этими воспоминаниями и сидеть на завалине и говорить: «Ох, меня обидели»… Ну, надо пойти и их уже обижать. Обижать одним оружием: у нас это – показывать результаты.

Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:

– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле

– сколько зарабатывает

– о жене и сыне

– о мечте слышать гимн Беларуси на всех международных соревнованиях

Смотрите 26 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

 

# Гребля # Владимир Шантарович # Вадим Щеглов

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