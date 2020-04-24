Шантарович о событиях 2016 года: «Это преступление, про которое я кричал на всех перекрёстках»

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Давайте вспомним не самое простое время для вашего вида спорта – 2016 год.

Тренер Шантарович: «Издеваюсь сам над собой, и заставляю этих ребят издеваться. Это уже методика»

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:

Ну что будем вспоминать? Это уже избитая тема. Сколько мы уже говорили. Никаких претензий WADA к нам не имела. Никаких претензий международная федерация к нам не имела. Там имела претензии какие-то вымышленные NADA французская. Понимаете? И она вот взбудоражила это всё-всё-всё. Но кто-то воспользовался этим. Я не думаю, что NADA сильно воспользовалась французская. Но определённые люди, когда подхватили эту тему, они ей воспользовались. Из работников федерации международной гребли на байдарках и каноэ. А дальше, может, кто-то ещё посторонний воспользовался, одно из государств – у кого не было, допустим, этих лицензий. Здесь – это просто сговор. И это преступление, про которое я кричал на всех перекрёстках.

Шантарович о 90-ых: «Мне кажется, один из подвигов – что я остался. Многие поуходили, уезжали»

Вадим Щеглов:

Но Вы руки не опустили и боролись до конца. И в арбитраже доказали свою правоту.