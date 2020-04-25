Главный недостаток – нет хобби. Владимир Шантарович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?
Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Порядочность.
Вадим Щеглов:
Для спортсмена главное – …
Владимир Шантарович:
Великому спортсмену главное – удача!
Шантарович о событиях 2016 года: «Это преступление, про которое я кричал на всех перекрёстках»
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Владимир Шантарович:
В фрагмент этой жизни – да.
Вадим Щеглов:
«Больше всего я боюсь…»
Владимир Шантарович:
Больше всего в жизни я боюсь предательства.
Вадим Щеглов:
О чем Вы мечтаете?
Владимир Шантарович:
Флаг, гимн страны на всех международных мероприятиях.
Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?
Владимир Шантарович:
Нет хобби.
Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?
Владимир Шантарович:
Это то любимое дело, которым я живу.
Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?
Владимир Шантарович:
Предательства.
Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:
– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле
– о допинговом скандале 2016 года
– сколько зарабатывает
– о жене и сыне
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