Главный недостаток – нет хобби. Владимир Шантарович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Владимир Шантарович: В фрагмент этой жизни – да.

Вадим Щеглов: Вас легко вывести из себя?

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР: Порядочность.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Какое качество Вы больше всего цените в людях?

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

«Больше всего я боюсь…»

Владимир Шантарович:

Больше всего в жизни я боюсь предательства.

Вадим Щеглов:

О чем Вы мечтаете? Владимир Шантарович:

Флаг, гимн страны на всех международных мероприятиях.

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток?

Владимир Шантарович:

Нет хобби.

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Владимир Шантарович:

Это то любимое дело, которым я живу.

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не простите?

Владимир Шантарович:

Предательства.

Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:

– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле

– о допинговом скандале 2016 года

– сколько зарабатывает

– о жене и сыне

Смотрите 26 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.