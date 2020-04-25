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Главный недостаток – нет хобби. Владимир Шантарович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

25 апреля 2020 10:02
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Порядочность.

Вадим Щеглов:
Для спортсмена главное – …

Владимир Шантарович:
Великому спортсмену главное – удача!

Шантарович о событиях 2016 года: «Это преступление, про которое я кричал на всех перекрёстках»

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Владимир Шантарович:
В фрагмент этой жизни – да.

Главный недостаток – нет хобби. Владимир Шантарович в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
«Больше всего я боюсь…»

Владимир Шантарович:
Больше всего в жизни я боюсь предательства.

Вадим Щеглов:
О чем Вы мечтаете?

Владимир Шантарович:
Флаг, гимн страны на всех международных мероприятиях.

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Владимир Шантарович:
Нет хобби.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Владимир Шантарович:
Это то любимое дело, которым я живу.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Владимир Шантарович:
Предательства.

Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:

– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле

– о допинговом скандале 2016 года

– сколько зарабатывает

– о жене и сыне

Смотрите 26 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Гребля # Владимир Шантарович # Вадим Щеглов

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