Шантарович о 90-ых: «Мне кажется, один из подвигов – что я остался. Многие поуходили, уезжали»

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

А было до спорта в 90-ые?

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:

Я скажу, что, во-первых, я думаю, те руководители, которые работали в экономике, я думаю, все старались, как накормить страну. Вот – привести её в порядок, убрать эти очереди за хлебом, за спичками, за мылом. Всё было – проблема. Всё – проблема, и ещё здесь до спорта. Поэтому да.

Уже мы начали понимать, что в стране лодочка уже стоит тысячу долларов. Это мы раньше как-то не осознавали. Получалось, что кто-то нам что-то в клюве приносил. А тут надо что-то делать!

Ты прекрасно понимаешь, что всё. Ты уже становишься не востребован. И вот эти годы становления в независимом нашем – они тоже затянулись. Они тянулись до 2000-ых. К концу 2000-ых уже пришёл какой-то, какой-то уже начинался порядок. Уже что-то начало получаться в нашей стране. Вот у меня такое чувство.

Тренер Шантарович: «Издеваюсь сам над собой, и заставляю этих ребят издеваться. Это уже методика»

Вадим Щеглов:

А не было такого, что какая тренерская работа – вот люди в Польшу ездят, продают товары, а Вы сидите тут за 15 долларов?