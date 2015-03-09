Владимир Самсонов: По мировой классификации я попадаю на свою шестую Олимпиаду

Имя Владимира Самсонова хорошо известно не только белорусским поклонникам настольного тенниса, но и болельщикам со всего мира. Человек-легенда, за плечами которого более трех десятков титулов различных топ-турниров. Он долгое время был первой ракеткой планеты, побеждал всех и вся на своем пути. Он не раз доказывал, что с китайцами можно и нужно играть. И, что самое важное, побеждать их.

Большую часть времени Владимир Самсонов проводит за границей. Но непременно откликается на любой вызов в сборную. Невзирая на ранг турнира.

На этой неделе легендарный теннисист был в Минске. Несмотря на плотный график, Владимир нашел время, чтобы ответить на вопросы программы «Неделя спорта» на СТВ.

О победе на Открытом чемпионате Катара

Владимир Самсонов:

Честно говоря, сам даже не ожидал. Не знаю, с первого матча играл очень хорошо. В течение турнира, можно сказать, немного повезло. В таких решающих ситуациях сыграл, на удивление, агрессивно, активно. Наверное, тоже помогло конечному результату. Естественно, я очень доволен.

О перспективах на шестую в карьере Олимпиаду

Владимир Самсонов:

На Олимпиаду я попадаю по мировой классификации. Естественно, буду настраиваться, буду готовиться. Планы есть. В принципе, такое выступление в Катаре придает сил. Видно, что если я в очень хорошей форме, могу обыграть очень сильных спортсменов. Естественно, буду готовиться. Это понятно.

Об азиатских игроках

Владимир Самсонов:

Китайцев можно обыгрывать. Да, у них очень сильная команда, очень много игроков. В последнее время они выигрывают практически все турниры, где участвуют. Участвуют ведущие игроки китайские, выигрывают все турниры. Но, естественно, у них выигрывать можно. И на Олимпиаде в личном турнире играем максимум два человека из одной страны. Можно выиграть медаль, даже не обыгрывая китайцев. С другой стороны, давление на тех китайцев, которые играют, очень большое. Им тоже совсем не просто играть. Выиграть точно можно.

О «золоте» чемпионате мира, которое по-прежнему в мечтах

Владимир Самсонов:

Выиграть золотую медаль на чемпионате мира гораздо тяжелее, чем выиграть олимпийскую медаль. Естественно, готовиться буду точно. И посмотрим, что там получится.

О подрастающем поколении белорусских спортсменов

Владимир Самсонов:

Я не думаю, что только у нас такие проблемы. Во многих европейских странах, можно сказать, нет сильных молодых игроков. Хотя, вроде бы, у нас неплохие ребята. Все возможно, нельзя однозначно говорить, что не будет нового поколения. Надо работать, надо бороться. Все не так уж плохо, вроде бы.

О журналистах и необычных вопросах

Владимир Самсонов:

Всякое бывает. Вообще, обычно, все по существу, обычно речь идет о настольном теннисе. За редким исключением, вопросы правильные, я считаю.