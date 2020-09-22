Новости Беларуси. Владимир Самсонов избран вице-президентом Европейского союза настольного тенниса. Таков главный итог онлайн-конгресса ETTU, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Новости Беларуси. Владимир Самсонов избран вице-президентом Европейского союза настольного тенниса. Таков главный итог онлайн-конгресса ETTU, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
За кандидатуру легендарного белорусского игрока отдано более 80 % голосов. А возглавит данную организацию россиянин Игорь Левитин. Следующий конгресс Европейского союза настольного тенниса должен пройти через год, в сентябре 2021-го, во время командного чемпионата Европы.