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Хоккеистка «Минска» о матче со СДЮШОР: соперник не столь сильный, они ещё только подрастают, учатся

21 сентября 2020 20:28
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Новости Беларуси. Завершен первый тур женского чемпионата страны по хоккею на траве. В столице на протяжении двух дней встречались «Минск» и их одноклубницы из команды СДЮШОР, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеистка «Минска» о матче со СДЮШОР: соперник не столь сильный, они ещё только подрастают, учатся-1

Этот урок для молодых хоккеисток из СДЮШОР точно будет запоминающимся: за два дня девушки пропустили суммарно 25 мячей! А вот ворота действующих чемпионок страны так и остались непокоренными.

Хоккеистка «Минска» о матче со СДЮШОР: соперник не столь сильный, они ещё только подрастают, учатся-4

В субботу, 19 сентября, подопечные Николая Санковца разгромили соперниц 11:0, в воскресенье – 14:0. Причем к большому перерыву после двух периодов девушки уже были далеко впереди с преимуществом в 8 голов.

Хоккеистка «Минска» о матче со СДЮШОР: соперник не столь сильный, они ещё только подрастают, учатся-7

Анастасия Сыроежко, игрок ХК «Минск»:
Соперник не столь сильный, это девочки нашего клуба СДЮШОР, они еще только набирают, подрастают, сами учатся. И от нас учатся, и сами какие-то свои комбинации нарабатывают. Поэтому, я думаю, у них еще все впереди.

Хоккеистка «Минска» о матче со СДЮШОР: соперник не столь сильный, они ещё только подрастают, учатся-10

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:
Мы как бы не смотрели... Мы строили с этим соперником свои планы, то есть у нас был свой план. Хотели бы очень поработать над реализацией моментов. Ну, где-то сыграли неплохо, какие-то моменты надо подкорректировать, конечно.

Хоккеистка «Минска» о матче со СДЮШОР: соперник не столь сильный, они ещё только подрастают, учатся-13

Игры первого тура чемпионата Беларуси также принимали Барановичи. Местный «Текстильщик» сражался с гродненским «Ритмом». И в субботу, и в воскресенье сильнее были гостьи: 7:2, 7:1. Второй тур чемпионата начнется уже на этой неделе в четверг, 24 сентября.

# Хоккей Беларуси # Анастасия Сыроежко # Николай Санковец # Фотофакт

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