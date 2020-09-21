Хоккеистка «Минска» о матче со СДЮШОР: соперник не столь сильный, они ещё только подрастают, учатся

Новости Беларуси. Завершен первый тур женского чемпионата страны по хоккею на траве. В столице на протяжении двух дней встречались «Минск» и их одноклубницы из команды СДЮШОР, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот урок для молодых хоккеисток из СДЮШОР точно будет запоминающимся: за два дня девушки пропустили суммарно 25 мячей! А вот ворота действующих чемпионок страны так и остались непокоренными.

В субботу, 19 сентября, подопечные Николая Санковца разгромили соперниц 11:0, в воскресенье – 14:0. Причем к большому перерыву после двух периодов девушки уже были далеко впереди с преимуществом в 8 голов.

Анастасия Сыроежко, игрок ХК «Минск»:

Соперник не столь сильный, это девочки нашего клуба СДЮШОР, они еще только набирают, подрастают, сами учатся. И от нас учатся, и сами какие-то свои комбинации нарабатывают. Поэтому, я думаю, у них еще все впереди.

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:

Мы как бы не смотрели... Мы строили с этим соперником свои планы, то есть у нас был свой план. Хотели бы очень поработать над реализацией моментов. Ну, где-то сыграли неплохо, какие-то моменты надо подкорректировать, конечно.