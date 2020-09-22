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Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера БАТЭ

22 сентября 2020 13:48
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Новости Беларуси. Громкая отставка в белорусском футболе. Кирилл Альшевский ушел с поста главного тренера борисовского БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера БАТЭ-1

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Новым главкомом назначен Александр Лисовский. Он не новичок в системе клуба. Специалист входил в тренерский штаб бывших наставников Александра Ермаковича, Алексея Баги и Кирилла Альшевского.

Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера БАТЭ-4

В турнирной таблице чемпионата Беларуси БАТЭ лидирует, однако он крайне неудачно выступил в Лиге Европы, завершив борьбу после первого же матча.

# Футбол Беларуси # Кирилл Альшевский # Александр Лисовский # Александр Ермакович # Алексей Бага # Фотофакт

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