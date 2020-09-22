Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера БАТЭ

Новости Беларуси. Громкая отставка в белорусском футболе. Кирилл Альшевский ушел с поста главного тренера борисовского БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Контракт расторгнут по соглашению сторон. Новым главкомом назначен Александр Лисовский. Он не новичок в системе клуба. Специалист входил в тренерский штаб бывших наставников Александра Ермаковича, Алексея Баги и Кирилла Альшевского.