Сыграть вне зависимости от физической подготовки. В Минске стартовал городской этап соревнований «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. В Минске стартовал городской этап соревнований по футболу «Кожаный мяч». В турнире участвуют ребята 2008-2009 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего порядка 50 человек разделены на семь команд.

Подобные состязания – большой праздник для детей, который дает возможность вне зависимости от способностей и физической подготовки почувствовать себя настоящими футболистами и прикоснуться к самому массовому виду спорта в мире. Как правило, играют ребята в мае, но из-за сложной эпидемиологической ситуации турнир отложили на несколько месяцев. По словам организаторов, с переносом проблем не возникло, и для мальчишек футбол в сентябре только в плюс.

Александр Кулаженко, директор Центра физкультурно-оздоровительной работы Ленинского района Минска:

Мне кажется, они даже с охотой сейчас занимаются, потому что, в принципе, летний период как-то у них немножко пропал. Все было нормально, родители тоже отнеслись с вниманием, преподаватели тоже. То есть никаких организационных таких вопросов не было.