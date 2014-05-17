5:2. Беларусь-Германия 17 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Беларусь-Германия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

На Минк-Арене начался матч сборных Беларуси и Германии.

Думаю, не стоит объяснять важность и принципиальность дуэли.

Пока, что называется, команды проводят разведку боем.

Неплохо смотрятся белорусы. Поживее, что ли.

ГОООООЛ!

К сожалению, белорусы пропустили.

Пожалуй, на совести Коваля пропущенная шайба. Правда, после броска был рикошет.

Сборная Германии первый раз бросила в створ ворот и сразу попала. Да уж, неудачное начало.

Но расстраиваться пока рано. Впереди еще куча времени.

Второй гол пропускают белорусы.

Отличился Барта Александр.

Да уж, такого начала, пожалуй, не ожидал никто…

Первую по-настоящему опасную ситуацию белорусы создали у чужих ворот.

ГООООООЛЛЛЛЛ!!!!!

Белорусы забросили!!!!!!

Возвращаемся в матч!!!!

Степанов отличился с передачи Грабовского.

2 минуты до конца первого периода. Наша сборная делает всё, чтобы восстановить статус-кво до перерыва.

Джефф Платт опасно набрасывал на пятачок с правого края, но замкнуть его передачу партнёрам не удалось.

Волков смазал бросок из выгодной позиции.

Всё! Звучит сирена, возвестившая окончание первого периода. Пока уступаем, но повод для оптимизма есть.

Белорусские зубры и немецкие волки снова на льду. Второй период.

Калюжный оставил шайбу Сергею Костицыну слева в районе зоны вбрасывания, тот нанёс мощный удар, потрясший штангу.

Немцы вышли два на одного, но Лаланд вставил клюшку в колёса их атакующей машины.

Да-да, во втором периоде наши ворота защищает именно Лаланд!

Просто бешеная поддержка на трибунах, ни на секунду не умолкают бодрящие кричалки.

Готовец прорвался по краю, упал, но успел отправить шайбу на немецкий пятачок. А там, по традиции, никого из наших.

Достаточно корректная идёт игра, до сих пор ни одного удаления у белорусов!

Накаркал, что называется. Кирилл Коробов уходит в боксы на две минуты.

Белорусы своё единственное большинство в матче реализовали. Искренне пожелаем немцам НЕ повторить этого успеха.

Коробов снова на хоккейной коробке. Немцы бездарно провели большинство.

Как-то многовато сегодня ошибок у Граборенко.

По истечении половины матча на счету наших хоккеистов лишь 7 бросков в створ ворот соперника. Грусть, печаль, тоска.

ГООООООООООООЛ!!!! 2-2!!!! ЛЁХА УГАРОВ!!!!

Угаров и Степанов убежали в контратаку 2 в 2, Степанов ударил, шайба отскочила к Угарову, и тот добил её в сетку.

Лаланд щитком отразил бросок в ближний угол Драйзайтля.

Хоспельт проверил нашего кипера дальним ударом.

Наблюдение: последний раз немцы собирали такую аудиторию на Минск-Арене в 2010 году. Тогда, напомню, тут выступал Rammstein.

Андрей Костицын мощно пробил справа по воротам Цеппа, тот справился.

Уходим на второй перерыв при счёте 2:2.

А пока Глен Хэнлон выстраивает тактику нашей сборной на третий период, вы можете сходить на кухню и соорудить вкусный бутер.

Белорусы и немцы уже на льду в ожидании заключительной трети матча.

Погнали! Верым, можам, пераможам!

Бросок Грабовского, мощный, как двигатель МАЗа, заблокировали защитники гостей.

ГООООООООООООЛ!!!!! 3:2!!!! МИХАИЛ ГРАБОВСКИЙ ВЫВОДИТ БЕЛАРУСЬ ВПЕРЁД!!!

Дальний бросок Сергея Костицына кипер немцев Цепп отразил, но Грабовский уже поджидал отскок на пятачке.

Зрители запустили волну на трибунах.

4:2!!!!!!! ДЖЕФ ПЛАТТ ЗАБИВАЕТ ПЕРВУЮ ШАЙБУ ЗА СБОРНУЮ!!!!

Первую шайбу за сборную на чемпионате мира, конечно же.

Шайба легла точно в девятку после броска Платта из зоны вбрасывания у немецких ворот! Очень симпатичный гол.

Без преувеличения, белорусские канадцы - Лаланд и Платт - сегодня вносят огромный вклад в успешую игру команды.

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Гости устраивают настоящую осаду белорусских ворот. Лаланд по-прежнему надёжен.

Пьетта пострадал от своего же партнёра по команде Крюгера, невольно приняв на себя его мощный выстрел.

5:2!!!!! ГРАБОВСКИЙ УБЕЖАЛ В КОНТРАТАКУ И ОФОРМИЛ ДУБЛЬ!!!! ЭТО НОКАУТ!!!

Олег Евенко удалён у нас за грубую игру.

Немцы раз за разом лупят по нашей рамке, стремясь реализовать большинство, но всё время мимо.

Похоже, ничего уже из этого большинства гости не выжмут. Через 10 секунд Евенко вернётся на площадку.

Кто-то из гостей выкатился из-за ворот и едва не завёл шайбу за линию. Лаланд спас.

Ковыршин демонстрирует сногсшибательный дриблинг. Красиво, но, увы, бесполезно.

Это победа! Третья победа в группе для нашей команды! 9 очков в активе у хозяев турнира теперь.

Шансы на выход из группы значительно возросли. Но очень многое решит игра с латышами в понедельник.

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А вот и сирена! Впечатляющий камбэк в исполнении сборной Беларуси!

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Звучит гимн Беларуси. Зрители, все как один, поют его!