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Чемпионат мира по хоккею в Минске. Очередной рекорд посещаемости побит на матче Беларусь – Германия: 14 478 зрителей

17 мая 2014 15:26
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата мира по хоккею в «Минск-Арене» 17 мая встречались сборные Беларуси и Германии. Несмотря на поражение от команды Финляндии в прошлом матче, белорусские болельщики пришли поддержать своих любимцев и заодно установили очередной рекорд посещаемости турнира.

Отныне самое большое число зрителей пока присутствовало на поединке Беларусь – Германия: 14 478 человек.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен также на матче с участием белорусской сборной. 15 мая за встречей с Финляндией наблюдали 14 447 человек.

К слову, «Минск-Арена» вмещает 15 086 зрителей.

# Чемпионат мира по хоккею # Германия

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