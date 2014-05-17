Чемпионат мира по хоккею в Минске. Очередной рекорд посещаемости побит на матче Беларусь – Германия: 14 478 зрителей

Новости Беларуси. В рамках чемпионата мира по хоккею в «Минск-Арене» 17 мая встречались сборные Беларуси и Германии. Несмотря на поражение от команды Финляндии в прошлом матче, белорусские болельщики пришли поддержать своих любимцев и заодно установили очередной рекорд посещаемости турнира.

Отныне самое большое число зрителей пока присутствовало на поединке Беларусь – Германия: 14 478 человек.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен также на матче с участием белорусской сборной. 15 мая за встречей с Финляндией наблюдали 14 447 человек.

К слову, «Минск-Арена» вмещает 15 086 зрителей.