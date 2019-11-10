Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека

Новости Беларуси. Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси, рассказал, почему «Турнир 4-х наций» проходил в Бобруйске, а также какие впечатления оставила игра молодежки. «Сейчас хотим возродить давние традиции бобруйского хоккея»

Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси:

Три года назад в Бобруйске базировалась команда МХЛ – дочерний коллектив минского «Динамо». «Шинник» плодотворно работал и дал белорусскому хоккею много хороших игроков, в числе которых Дмитрий Буйницкий. Не знаю, в чью голову пришла идея расформировать команду, занимавшую первое место по посещаемости – в среднем 2,5 тысячи зрителей. Сейчас хотим возродить давние традиции бобруйского хоккея. Тем более, федерация взяла курс на популяризацию этого вида спорта в регионах. Достаточно вспомнить финал Кубка Салея в Орше. В Бобруйске – третья по величине после «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены» ледовая площадка страны. Грех было не воспользоваться возможностью провести молодежный турнир. Дмитрий Дудик: «От молодых парней требуем взрослой игры. Нужно выживать»

«Матчи белорусской сборной по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков» Мы не ошиблись – все матчи белорусской сборной по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке на трибунах не было ни одного человека. В Минске вряд ли бы смогли похвастаться такой аудиторией. А для наших парней такая поддержка перед чемпионатом мира очень важна. «Задача – вернуть людей на трибуны, чтобы хорошая поддержка была»

Наталья Федорцова, корреспондент:

Кстати о ЧМ, все ли готово к нему? Владимир Бережков:

То, что с «Чижовка-Арена» все будет в порядке – не сомневаюсь. Очень сильно хотим собрать аудиторию не по принуждению. Спортивная цель чемпионата – выход в элиту, еще одна задача – вернуть людей на трибуны, чтобы хорошая поддержка была не только у минского «Динамо», но и у сборной. Отчасти это удалось на прошлогоднем «Турнире 4-х наций». Сейчас нужно приумножать успех и на всех перекрестках говорим #впередвбудущее. «Дмитрий Владимирович с тренерским штабом создали боеспособный коллектив» Наталья Федорцова:

Матчи молодежки смотрели с трибун. Как оцените наших ребят?