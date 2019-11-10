Владимир Бережков: Матчи молодёжки по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке не было ни одного человека

Новости Беларуси. Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси, рассказал, почему «Турнир 4-х наций» проходил в Бобруйске, а также какие впечатления оставила игра молодежки.
Новости Беларуси. Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси, рассказал, почему «Турнир 4-х наций» проходил в Бобруйске, а также какие впечатления оставила игра молодежки.
Владимир Бережков, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси:
Три года назад в Бобруйске базировалась команда МХЛ – дочерний коллектив минского «Динамо». «Шинник» плодотворно работал и дал белорусскому хоккею много хороших игроков, в числе которых Дмитрий Буйницкий. Не знаю, в чью голову пришла идея расформировать команду, занимавшую первое место по посещаемости – в среднем 2,5 тысячи зрителей.
Сейчас хотим возродить давние традиции бобруйского хоккея. Тем более, федерация взяла курс на популяризацию этого вида спорта в регионах. Достаточно вспомнить финал Кубка Салея в Орше. В Бобруйске – третья по величине после «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены» ледовая площадка страны. Грех было не воспользоваться возможностью провести молодежный турнир.
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Мы не ошиблись – все матчи белорусской сборной по билетам собрали более 3 тысяч болельщиков, по разнарядке на трибунах не было ни одного человека. В Минске вряд ли бы смогли похвастаться такой аудиторией. А для наших парней такая поддержка перед чемпионатом мира очень важна.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Кстати о ЧМ, все ли готово к нему?
Владимир Бережков:
То, что с «Чижовка-Арена» все будет в порядке – не сомневаюсь. Очень сильно хотим собрать аудиторию не по принуждению. Спортивная цель чемпионата – выход в элиту, еще одна задача – вернуть людей на трибуны, чтобы хорошая поддержка была не только у минского «Динамо», но и у сборной. Отчасти это удалось на прошлогоднем «Турнире 4-х наций». Сейчас нужно приумножать успех и на всех перекрестках говорим #впередвбудущее.
Наталья Федорцова:
Матчи молодежки смотрели с трибун. Как оцените наших ребят?
Владимир Бережков:
Команда понравилась, несмотря на то что в первых двух встречах была небольшая пробуксовка и не все ладилось в атаке. Много проблем со стандартами, реализацией большинства. В финальном матче с датчанами играл 17-летний вратарь, который стоял насмерть, отражая любые броски. На турнире в составе было четыре игрока, которые годятся в U-18. Они достойно себя показали.
В декабре подъедет десант из Северной Америки, но даже если случится какая-то неожиданность, у кого-то не получится, Дмитрий Владимирович с тренерским штабом создали и без того боеспособный коллектив.
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