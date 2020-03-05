ФХБ: вариант проведения ЧМ-2020 в Беларуси никоим образом не рассматривается

Сергей Тулупов, СТВ: Пройдет ли хоккейный чемпионат мира в Беларуси в 2020 году?

Новости Беларуси. Международная федерация хоккея опровергла новости о том, что ЧМ-2020 будет отменен или перенесен в Беларусь.

Евгения Никитина, пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси:

Мы ожидаем чемпионат мира в Беларуси в 2021 году. Как вы знаете, совместное проведение с Латвией мы выиграли в 2017.

Что же касается многочисленных инфоповодов, появившихся в последнее время по поводу возможного переноса чемпионата мира 2020 года в Беларусь, то здесь я ничего сказать не могу о том, что это действительно будет, поскольку у нас есть подтверждение со стороны Международной федерации хоккея. Пресс-секретарь IIHF Адам Стайсс буквально сегодня заявил о том, что вариант проведения мирового форума текущего сезона в Беларуси никоим образом не рассматривается. Сейчас они внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом в Швейцарии, уже в ближайшее время будет принято решение о судьбе мирового первенства весной этого года.

Сергей Тулупов:

Если фантастически предположить, что нам бы доверили провести ЧМ-2020, мы бы смогли?

Евгения Никитина:

Для того, чтобы нам доверили провести чемпионат мира 2020 года, Беларусь должна подать соответствующее предложение о своей готовности и желании принять мировой форум. На данный момент наша страна такую заявку в IIHF не отправляла.

Накануне появилась информация о том, что чемпионат мира, который запланирован в Швейцарии, будет перенесен или отменен из-за коронавируса. В СМИ сообщали, что местом проведения может стать Россия или Беларусь.