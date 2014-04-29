ВК «Строитель» (Минск) завершил фееричный сезон, проиграв за год 5 матчей из 50

Новости Беларуси. Мужской волейбольный клуб «Строитель» продолжает доминировать на республиканской арене. Нынешний сезон у минчан получился поистине фееричным. Подопечные Александра Сингаевского преуспели во всем.

На европейской арене белорусы дошли до четвертьфинала, а внутри страны выиграли и Кубок, и чемпионат. Более того, по итогам национального первенства игроки «Строителя» забрали 5 из 6 личных призов.

«Строитель» впору переименовывать в «Непобедимый». Шутка ли: в родном чемпионате минчанам нет равных на протяжении уже пяти лет. Важная деталь: костяк команды составляют сплошь свои, белорусские, исполнители. Из стартовой шестерки, например, на площадку выходит лишь один варяг – связующий Гоас. При этом минчане играют ведущие роли и в национальной сборной.

Девиз главной дружины страны «Один за всех и все за одного» применяется и в клубе. Запасные от всей души поддерживают находящихся на площадке. При этом в нужный момент способны полноценно их заменить.

Впрочем, в последнем мачте сезона этого практически не потребовалось. Хотя дуэль, на которую «Строитель» выходил в ранге чемпиона, легкой никак не назовешь.

Подопечные Александра Сингаевского и гродненский «Коммунальник» выдали точную копию кубкового финала. И тогда, и сейчас, уступая по ходу 0:2, минчане все же побеждали 3:2.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Победы даются нелегко, скажем так. Уровень чемпионата растет с каждым годом. Этому способствует и участие наших команд в Суперлиге России. С каждым годом все тяжелее и тяжелее приходится. И тем более, что завоевать проще, удержать сложнее.

В этом сезоне «Строитель» проиграл лишь 5 матчей из, без малого, 50. Поэтому и неудивительно, что почти все личные награды, так же, как и «золото», достались минчанам.

Не знали равных Лихорад, Гоас, Бусел и Окулич. А самым ценным исполнителем чемпионата признан Радюк, сообщили в программе «СТВ-Спорт».