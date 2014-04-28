Готовность Минска к ЧМ-2014 оценили 28 апреля дипломаты: для них провели экскурсию по спортивному комплексу «Минск-Арена»

Новости Беларуси. Первые болельщики и участники ЧМ по хоккею уже начали прибывать в Минск. Безвизовый режим для них действует с конца прошлой недели. За это время белорусскую границу с билетами на матчи или аккредитацией пересекли уже около 250 человек.

В усиленном режиме работают все службы: пограничники, таможенники, милиция и медики. В пунктах таможенного пропуска появились специальные коридоры, а люди в форме всегда готовы помочь в трудной ситуации. В экстренных случаях гостям турнира окажут бесплатную медицинскую помощь.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В государственных организациях здравоохранения будет оказана бесплатная медицинская помощь (в виде скорой и неотложной) участникам ЧМ, которые имеют оригинальные или электронные билеты. Помощь на бесплатной основе будет оказана до момента, пока не будет устранена угроза жизни пациента — первое. Второе — его транспортировка в организацию здравоохранения или в страну его проживания (если будет необходимость).

Готовность Минска ко встрече гостей и участников мирового первенства 28 апреля смогли оценить и дипломаты. Для них провели экскурсию по спортивному комплексу «Минск-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ивайло Иванов, полномочный министр посольства Республики Болгария в Республике Беларусь:

Я впечатлен, конечно, подготовкой Минска и Беларуси к ЧМ. Великолепные спортивные сооружения. Все впечатляет. Так что я убежден, что белорусский народ справится с этим вызовом (большим спортивным и туристским) прекрасно.