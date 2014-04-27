Чемпионат мира по хоккею в цифрах: в какие дни и со сборными каких стран скрестит клюшки белорусская дружина и где остановится Рене Фазель?

Новости Беларуси. 12 дней осталось до мирового первенства по хоккею и 6 лет до чемпионата Европы по футболу. Некоторые матчи этого турнира могут быть сыграны в Минске. Беларусь подала заявку на проведение «Евро-2020». Но это – дело будущего. А сегодня вы узнаете: сколько весит в граммах настоящая игровая шайба? Где в Минске на время чемпионата остановится Рене Фазель? И, наконец, самое главное — в какие дни и со сборными каких стран скрестит клюшки белорусская хоккейная дружина?

Итак, специальная рубрика программы «Неделя» на СТВ - «Чемпионат мира по хоккею в цифрах».

Ирина Живаева, СТВ:

17 дней продлится чемпионат и 7 из них будут особенно важными для наших болельщиков - это дни, в которые будет играть сборная Беларуси. Вот на этой неделе мы и взяли расписание игр нашей сборной на предварительном этапе – даты – и посмотрели, что ещё связывает эти цифры с чемпионатом.

Цифра 9

9 мая в «Минск-Арене» сразятся сборные Беларуси и Соединенных Штатов. Во всех нюансах этого матча, а также других игр чемпионата поможет разобраться вот такое мобильное приложение, выпущенное специально к турниру, презентованное на этой неделе. Вообще-то, это — путеводитель по городам Беларуси. Но, в том числе, 9 его разделов посвящены конкретно турниру.

Представитель разработчиков мобильного приложения:

Мы нацелены на то, чтобы наши пользователи узнали всё о хоккее, о чемпионате: где проходят игры, как доехать, справочная информация, турбилеты, где купить, новости, чемпионата, результаты игр, притом, он-лайн результаты игр будут отображены, чтобы болельщики видели, где бы они не находились, как всё проходит.

Цифра 11

11 мая встречаются ледовые дружины дружественных государств - Беларуси и Казахстана. Между странами давно уже безвизовый режим. А на этой неделе он начал действовать и для болельщиков и участников чемпионата. В пунктах пропуска их оформляют в ускоренном порядке, для этого выделили отдельные каналы. Нужно лишь показать паспорт, миграционную карту. А также билет на матч или его копию для зрителей или свидетельство об аккредитации для участников.

Цифра 12

История с географией встреч нашей сборной. 12 мая белорусские хоккеисты сразятся со своими западноевропейскими коллегами. Сборная Швейцарии прибудет к нам на чемпионат. А сегодня, наоборот, наши возвращаются из Дании, от северноевропейских товарищей по клюшке – проводили там спарринги.

12 нападающих, в том числе, были в составе нашей сборной в Дании. Большинство из них игроки минского хоккейного клуба «Динамо». Оно и понятно, ведь это базовый клуб нашей сборной. Мы, болельщики, пока готовимся к тёплой встрече на родине – конечно, не только клубных игроков, но и всей нашей национально сборной.

Цифра 15

15 мая наши сыграют с финнами. Будем надеяться, что посмотреть на это придут 15 тысяч зрителей в «Минск-Арену» — во всяком случае, именно столько она вмещает. А в один из дней чемпионата в этом конгресс-зале соберутся 15 десятков членов Международной Федерации хоккея. При помощи этой видеостены пройдёт видеомост с Торонто.

Мария Подоматько, администратор бизнес-центра:

Официальная часть мероприятий будет проходить именно в этом зале. Для этого существуют все возможные предпосылки. Изюминка нашего зала - видео-стена. Ее размер 3,5 х 6 метров, она цифровая, позволяет выводить весь материал. Большая честь для нас, что именно в нашей гостинице будет проживать дирекция Международной хоккейной Федерации с членами своих семей. Непосредственно в этом здании будет работать господин Рене Фазель.

Цифра 17

17 мая сборная Беларуси и Германии выяснят за кем победа при помощи вот этих резиновых снарядов. 17 десятков граммов весит каждая шайба – из тех, что будут использовать на чемпионате. Рекорд нашей сборной по забрасыванию шайб был установлен в 1996 году. В матче с командой Литвы наши забросили 21 шайбу. Даёшь новые рекорды на нынешнем чемпионате!

Цифра 19

19 мая играют белорусы и латыши — близкие народы, близкие культуры. А как раз накануне этого матча можно будет ближе познакомиться с историческим наследием Беларуси на празднике «Свята Бульбаша», которое пройдет под Минском. Там любой желающий сможет почувствовать себя самым настоящим белорусом. Например, там продемонстрируют 19 народных обрядов, поучаствовать в которых сможет любой желающий. Также можно будет самостоятельно испечь и попробовать настоящие белорусские драники, вылепить горшок из глины или сплести оберёг из соломы. Кроме того, там можно будет попеть народные песни или частушки, потанцевать под старинную музыку.

Цифра 20

20 мая белорусская сборная завершит предварительный этап чемпионата матчем со сборной России. Отметить столь важную веху можно в том числе и в кафе — они вместят всех желающих. На время чемпионата организуют дополнительно 20 тысяч посадочных мест за счёт летних террас в дополнение к 75 тысячам уже существующих. В основном, такие столики на свежем воздухе разместятся в центре города — на проспектах, в исторической части.